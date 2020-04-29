Об этом сообщает телеканал Fox News.
Так, в своем сюжете журналист рассказывал о том, как аптеки используют дроны для доставки лекарств своим клиентам.
Из-за эпидемии коронавируса Рив работал из дома, сам выстраивал камеру, и по всей видимости, решил не надевать штаны, так как все равно никто не увидит.
Но как оказалось – увидели.
Is…is @ABC reporter @ReeveWill wearing pants? pic.twitter.com/Zi3fkG95Gh
— Washington Examiner (@dcexaminer) April 28, 2020
Позже Рив прокомментировал свой внешний вид, заявив, что на нем были шорты, так как сразу после эфира он решил устроить тренировку.
“Я пытался придать себе деловой внешний вид для GMA, а после готовился к тренировке. Угол камеры, друзья, семья и несколько сотен незнакомцев в социальных сетях заставило меня переосмыслить утреннюю рутину. Любые советы от людей, которые носят пояс, брюки и обувь во время своих рабочих видеозвонков из дома, только приветствуются. Теперь вернемся к работе. Носить штаны”, – написал Рив.
When WFH goes wrong (or, your self-framed live shot goes too wide).
Hope everyone got a much needed laugh 😂 pic.twitter.com/GbyLBhL7Be
— Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020
А еще он пошутил, что в ближайшее время его явно не наймут оператором.
- 10 марта 2017 года доцент Пусанского национального университета Роберт Келли в прямом эфире давал интервью программе BBC News относительно импичмента президента Южной Кореи Пак Кын Хе, когда в кадре появились его маленькие дети. Сначала в кабинет вошел старший ребенок, а за ним последовал малыш в ходунках. После этого в комнате появилась Чона Ким, которая забрала детей.