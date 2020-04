Об этом сообщает телеканал Fox News.

Так, в своем сюжете журналист рассказывал о том, как аптеки используют дроны для доставки лекарств своим клиентам.

Из-за эпидемии коронавируса Рив работал из дома, сам выстраивал камеру, и по всей видимости, решил не надевать штаны, так как все равно никто не увидит.

Но как оказалось – увидели.

Позже Рив прокомментировал свой внешний вид, заявив, что на нем были шорты, так как сразу после эфира он решил устроить тренировку.

“Я пытался придать себе деловой внешний вид для GMA, а после готовился к тренировке. Угол камеры, друзья, семья и несколько сотен незнакомцев в социальных сетях заставило меня переосмыслить утреннюю рутину. Любые советы от людей, которые носят пояс, брюки и обувь во время своих рабочих видеозвонков из дома, только приветствуются. Теперь вернемся к работе. Носить штаны”, – написал Рив.

When WFH goes wrong (or, your self-framed live shot goes too wide).

Hope everyone got a much needed laugh 😂 pic.twitter.com/GbyLBhL7Be

— Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020