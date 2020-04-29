Об этом сообщает телеканал Fox News.

Так, в своем сюжете журналист рассказывал о том, как аптеки используют дроны для доставки лекарств своим клиентам.

Из-за эпидемии коронавируса Рив работал из дома, сам выстраивал камеру, и по всей видимости, решил не надевать штаны, так как все равно никто не увидит.

Но как оказалось – увидели.

Позже Рив прокомментировал свой внешний вид, заявив, что на нем были шорты, так как сразу после эфира он решил устроить тренировку.

“Я пытался придать себе деловой внешний вид для GMA, а после готовился к тренировке. Угол камеры, друзья, семья и несколько сотен незнакомцев в социальных сетях заставило меня переосмыслить утреннюю рутину. Любые советы от людей, которые носят пояс, брюки и обувь во время своих рабочих видеозвонков из дома, только приветствуются. Теперь вернемся к работе. Носить штаны”, – написал Рив.

А еще он пошутил, что в ближайшее время его явно не наймут оператором.

  • 10 марта 2017 года доцент Пусанского национального университета Роберт Келли в прямом эфире давал интервью программе BBC News относительно импичмента президента Южной Кореи Пак Кын Хе, когда в кадре появились его маленькие дети. Сначала в кабинет вошел старший ребенок, а за ним последовал малыш в ходунках. После этого в комнате появилась Чона Ким, которая забрала детей.