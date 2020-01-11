Организация "Репортеры без границ" (RSF) выразила обеспокоенность несоответствием доказательств в заявлениях украинских властей в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Соответствующее заявление размещено на их сайте.

В организации призвали продолжить расследование и быть более прозрачными в этом отношении.

“После неудачного расследования продолжительностью три с половиной года, в прошлом месяце полиция объявила, что арестовала пятерых подозреваемых, всех ветеранов войны на востоке Донбасса, за убийство Шеремета, редактора интернет-издания “Украинская правда”, который был убит в Киеве 20 июля 2016 года бомбой, заложенной под его автомобиль”, – указано в заявлении.

“Репортеры без границ” отметили, что дело основано на четырех оспариваемых экспертных заключениях, и прокуратура отказывается предоставить все имеющиеся у нее доказательства.

В организации отметили, что украинские журналисты предоставили доказательств несоответствия фактов и доказательств, которые ранее предоставило следствие. В частности, это данные о росте человека на видео, и росте подозреваемого Андрея Антоненко.

“Необходимо знать правду об убийстве Павла Шеремета, особенно в связи с тем, что в 2019 году в Украине был убит еще один журналист. Мы призываем к большей прозрачности со стороны украинских властей в этом расследовании, которое дает возможность действительно начать борьбу с безнаказанностью, и в котором должны быть установлены и преданы суду не только виновные, но и зачинщики”, – заявила Жанна Кавелье, глава бюро RSF по Восточной Европе и Центральной Азии.

Напомним, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.