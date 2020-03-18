Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Украины от партии “Европейская солидарность” Иванна Климпуш-Цинзадзе.

“Еще вчера “Европейская Солидарность” обратилась к руководству исполнительной власти пересмотреть решение о закрытии метрополитена и вместо этого обеспечить условия для минимизации заражения населения в этом виде транспорта”, – написала Климпуш-Цинзадзе.

Нардеп отметила, что сегодня уже образовались длинные очереди на остановках других видов транспорта. При том, что увеличение количества автобусов на маршрутах не наблюдается.

“Такое впечатление, что все делается с точностью до наоборот – чтобы обеспечить поражения вирусом наших людей как можно шире. Непродуманные, неподготовленные решения любителей у власти”, – заключила она.