Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьера Дениса Шмыгаля приняла решение закрыть метрополитены по всей стране.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко.

Как сообщалось ранее, сегодня накануне заседания Кабмина Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором призвал правительство ужесточить карантин в стране. В частности, речь идет запрете железнодорожных, авиа-, автобусных пассажирских перевозок между городами и областями, а также остановке работы метрополитенов.

По информации Гончаренко, правительственная комиссия уже приняла соответствующее решение.

“Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьера приняла решение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре в течении 17 марта”, — сообщил он.

Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. Так, количество заболевших в Украине возросло до 7.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Решение об ужесточении карантина приняли местные власти Винницы, Одессы, Львова, Закарпатья, а также Черновицкой области.