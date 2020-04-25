Судебные решения, вынесенные в Грузии в отношении экс-президента этой страны, бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, действительны и на территории Украины.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, Саакашвили является гражданином Украины, в связи с чем не может быть экстрадирован в Грузию (согласно статье 589 Уголовного процессуального кодекса Украины).

В то же время наша страна подписала и ратифицировала ряд международных договоров, согласно которым вынесенные в Грузии решения должны выполняться и на украинской территории.

Так, Украина ратифицировала Европейскую конвенцию о международной действительности уголовных приговоров, а также договор с Республикой Грузия о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам.

Европейскую конвенцию ратифицировала в 2002 году и Грузия.

Как известно, грузинские суды вынесли несколько решений в отношении Саакашвили. Так, Тбилисский городской суд признал его виновным в превышении служебных полномочий на посту президента. Саакашвили заочно в 2018 году был приговорен к трем годам тюремного заключения за превышение полномочий по делу об убийстве в 2006 году банковского служащего Сандро Гиргвлиани. В частности, он, будучи президентом, незаконно помиловал четырех бывших сотрудников полиции, расправившихся с Гиргвлиани. Осужденные полицейские благодаря указу Саакашвили о помиловании провели в заключении вместо восьми только два года.

Гиргвлиани был убит в окрестностях Тбилиси в январе 2006 года, после ссоры в одном из ресторанов города с супругой бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили и бывшим начальником департамента конституционной безопасности Датой Ахалая. По их приказу четверо полицейских отвезли мужчину за город, где забили до смерти.

В мае 2019 года Верховный суд Грузии не удовлетворил кассационную жалобу адвоката Саакашвили об отмене приговора Тбилисского суда.

Кроме того, Саакашвили заочно осужден на шесть лет заключения по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили. В судах рассматривалось и уголовное дело против Саакашвили о растрате государственных средств.

Грузинская прокуратура несколько раз добивалась экстрадиции экс-президента из Украины.

Как известно, Саакашвили получил предложение стать вице-премьером Украины по реформам. Но это невозможно без нарушения закона. Так, согласно закону Украины “О Кабинете Министров”, членом КМУ не может стать человек, “имеющий судимость, не погашенную или не снятую в установленном законом порядке”.

В законе не указано, что лицо должно быть осуждено именно на территории Украины. Таким образом, Саакашвили не может быть членом Кабмина, так как имеет судимость, которая не снята и не погашена в Грузии.