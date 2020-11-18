Пандемия COVID-19 никуда не исчезла. Защита себя и своих близких по-прежнему остается главным приоритетом.

Наша компания СПЕЦПРОМ-КР производит, поставляет спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты и расскажет, почему респираторы, которые уже много лет используются в цехах, фабриках, на производстве и служат защитой органов дыхания от пыли, мелких частиц, аэрозолей, надежнее медицинских и тканевых масок.

Как защищает респиратор?

Респираторы полностью состоят из нескольких слоев фильтрующего материала и могут дополнительно включать в себя клапан выдоха. В респираторе, как и в маске защитным элементом выступает сама ткань. Однако в респираторе она имеет электростатический заряд. Это гарантирует, что мелкие частицы, которые могут физически проникнуть через фильтр, прилипают к материалу.

Когда инфицированный человек кашляет, чихает, он может отправить в воздух поток крошечных капелек, известных как аэрозоли. Именно они и могут содержать в себе частички вируса.

Медицинские маски разработаны таким образом, чтобы сидеть свободно. Это позволяет некоторому количеству воздуха проходить в обход маски в зону дыхания, а не через фильтр маски. Респиратор же обеспечивает прохождение воздуха, в то время как частицы задерживаются материалом.

Ношение респиратора

Обычно рекомендуется, чтобы время ношения респиратора не превышало более 60 минут за один раз без перерыва. В зависимости от условий окружающей среды и продолжительности использования срок службы составляет около 3 месяцев.

Медицинская маска служит до 2-3 часов и ее необходимо менять в зависимости от намокания при кашле или чихании.

Благодаря креплению респиратора резинками на затылке и шее он не оказывает такого давления на уши, как маска.

Как выбрать респиратор?

Респираторы различают по трем классам защиты, которые характеризует количество отфильтрованных частиц. FFP1 фильтрует не менее 80% частиц аэрозолей, тогда как FFP2 – 95%, а FFP3 – 99%. Чем больше частиц необходимо отфильтровать, тем больше слоев фильтрующего материала. Следовательно, респираторы с более высоким классом защиты толще, а это означает, что сопротивление выше.

Если вы пользовались респиратором ранее и испытывали дискомфорт при дыхании, рекомендуем обратить внимание на респираторы с клапаном выдоха. Их степень защиты такая же, но дышать значительно проще за счет вывода воздуха и влаги из под респиратора.

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