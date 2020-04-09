Обычные респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду.

Об этом проинформировали в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

Согласно сообщению, медикам при уходе за пациентами с COVID-19 рекомендуется использовать респираторы класса защиты не ниже FFP2, поскольку они (как и респираторы классом выше) обеспечивают максимальную защиту от твердых и жидких мелкодисперсных аэрозолей.

Респиратор должен быть изготовлен из нетканого фильтрующего материала.

В то же время населению не рекомендуется носить респираторы FFP2/FFP3 для защиты от респираторных заболеваний, в частности коронавируса COVID-19. Отмечается, что такие респираторы предназначены для медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с инфекционными болезнями (такими как COVID-19, туберкулез, корь, ветряная оспа и другими).

“Помните, респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду (по всей видимости, из-за неплотного прилегания к лицу, – ред.)”, – подчеркивается в сообщении.

В ЦОЗ также напомнили, как правильно надевать респиратор:

• длинные волосы надо собрать в хвост, мужчинам – побриться;

• если носите очки, их следует снять перед надеванием респиратора;

• руки следует обработать;

• заведите резинки на переднюю часть респиратора и просуньте ладонь под ними;

• приложите чашу респиратора к лицу, верхнюю резинку опрокиньте на затылок, нижнюю – за уши;

• расправьте респиратор на лице;

• проверьте, чтобы резинки респиратора не пересекались – для этого достаточно посмотреть на себя в зеркало.

После каждого надевания надо делать так называемый тест ладони.

“Держите руки перед респиратором и сделайте резкий вдох (для респираторов с клапаном) или выдох (для респираторов без клапана). Если почувствовали, что воздух проходит между респиратором и кожей, надо поправить респиратор на лице”, – говорится в сообщении.

Следует заменить респиратор, как только он стал влажным.