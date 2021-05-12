Представники Республіканської партії блокують інфраструктурні ініціативи президента США Джо Байдена. Вони категорично відмовляються підтримати пункт щодо підвищення податків для багатих та великого бізнесу, аби отримати кошти на реалізацію інфраструктурного плану.

Про це повідомляє Reuters.

Лідери республіканців в Конгресі сказали Байдену, що проти підвищення податків.

Лідер сенаторів-республіканців Мітч Макконел та лідер республіканців в Палаті представників Кевін Маккарті сказали, що готові співпрацювати з президентом щодо модернізації інфраструктури, однак вважають, що гроші на реалізацію президентської ініціативи треба шукати деінде. До цього Байден казав, що потрібно підвищити податки для багатих американців, а також – для великих корпорацій, аби отримати фінансування інфраструктурного плану.

“Ви не знайдете республіканців, які погодяться на підвищення податків”, – сказав президенту Маккарті. Він додав, що для його однопартійців підвищення податків з “червона лінія”.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі нагадала, що йдеться про підвищення податків тільки для американців, річний дохід яких перевищує 400 тисяч доларів на рік.

Однак Байден не відступає. Він заявив, що має компромісне рішення та скоро зробить республіканцям таку пропозицію.

До цього повідомлялося, що аби знайти гроші для реалізації інфраструктурного плану, адміністрації Байдена доведеться йти на непопулярний крок – підвищувати податки. Підвищення відбуватиметься в кілька етапів. Один з них – програма Build Back Better. Американцям доведеться платити податок на прибуток в розмірі 39,6% замість 37%. Також планується підвищити податки на приріст капіталу – тобто на дохід від продажу активів. Це стосуватиметься тих, хто заробляє більше мільйона доларів. Вони платитимуть 39,6% від доходу замість 20%. Також Байден скасовує зниження податків для багатих спадкоємців, які продають активи.

Важливо, що американські сім’ї, сукупний дохід яких менш як 400 тисяч доларів на рік – не відчують підвищення податків.