Об этом свидетельствует информация на сайте Исследовательского центра Пью (Pew Research Center).

Так, исследователи в октябре и ноябре 2019 года опросили 12 043 взрослых американцев на предмет их доверия к 30 источникам новостей.

Выяснилось, что почти половине (13) из 30 указанных источников доверяют по меньшей мере 33 % демократов, а шести из них – 50 %. Среди демократов и их сторонников первое место занимает CNN, которому доверяют две трети (67 %). Затем следуют три коммерческие вещательные сети: NBC News (61 %), ABC News (60 %) и CBS News (59 %).

Также по меньшей мере 50 % демократов доверяют общественному телеканалу PBS (56 %) и The New York Times (53 %). Затем следует британская телерадиокомпания BBC (48 %), кабельный канал MSNBC (48 %) и The Washington Post (47 %). Общественному радиовещанию NPR и журналу Time доверяют 46 % демократов.

В то же время, 65 % республиканцев и их сторонников доверяют Fox News в качестве источника. Единственным другим источником, которому доверяют около трети республиканцев, является ABC (33 %), за ним следуют следуют CBS, NBC и радиошоу Шона Хэннити (по 30 %). The New York Times доверяют лишь 15 % республиканцев, а The Washington Post 13 %.