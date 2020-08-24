Об этом сообщает CNBS News.

Республиканская партия на съезде в Шарлотте, Северная Каролина официально объявила своим кандидатом в президенты действующего американского лидера Дональда Трампа. Также был повторно выдвинут в вице-президенты Майк Пенс. Трампа поддержали все 2550 делегатов.

Американский лидер также присутствовал на съезде. Президент сказал, что он “чувствовал себя обязанным быть здесь”, несмотря на введенные губернатором Северной Каролины карантинные ограничения.

В своей речи Трамп в который раз повторил свое заявление о том, что демократы пытаются сфальсифицировать выборы с помощью подделки бюллетеней для голосования по почте.

“[Демократы] используют COVID-19, чтобы украсть выборы. Они пытаются украсть выборы, как и в прошлый раз со шпионажем”, — сказал он.

Также Трамп заявил, что выборы, которые состоятся в ноябре, — “важнейшие выборы в истории США”.

Пока президент говорил, присутствующие в зале скандировали: “Еще четыре года, еще четыре года”.