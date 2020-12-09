Республиканцы в комитетах по инаугурации президента в Конгрессе США проголосовали против резолюции о признании Джо Байдена победителем выборов. Этот документ подтвердил бы подготовку к передаче полномочия главы Белого дома Байдена. Президент Дональд Трамп продолжает свою борьбу за результаты выборов.

Об этом пишет американское издание Bloomberg.

Лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл, сенатор Рой Блант и лидер республиканцев в палате Кевин Маккарти проголосовали против резолюции.

Такие действия привели в ярость членов комиссии-демократов.

“Поразительно, насколько республиканцы отказываются признать результаты выборов и признать Джо Байдена и Камалу Харрис нашим следующим президентом и вице-президентом”, – сказал лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер из Мэриленда.

Совместный комитет каждые четыре года планирует церемонию инаугурации главы Белого дома.

Президент Трамп все еще отказывается признать свое поражение на ноябрьских выборах, утверждая без доказательств, что голосование было сфальсифицировано.

Почти все юридические возражения, выдвинутые кампанией Трампа, были отклонены судами, и все штаты, где Трамп пытался оспорить результаты, подтвердили свои итоги президентских выборов.