Об этом пишет американское издание Bloomberg.
Лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл, сенатор Рой Блант и лидер республиканцев в палате Кевин Маккарти проголосовали против резолюции.
Такие действия привели в ярость членов комиссии-демократов.
“Поразительно, насколько республиканцы отказываются признать результаты выборов и признать Джо Байдена и Камалу Харрис нашим следующим президентом и вице-президентом”, – сказал лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер из Мэриленда.
Совместный комитет каждые четыре года планирует церемонию инаугурации главы Белого дома.
Президент Трамп все еще отказывается признать свое поражение на ноябрьских выборах, утверждая без доказательств, что голосование было сфальсифицировано.
Почти все юридические возражения, выдвинутые кампанией Трампа, были отклонены судами, и все штаты, где Трамп пытался оспорить результаты, подтвердили свои итоги президентских выборов.
- В пятницу, 4 декабря, избранный президент США Джо Байден рассказал, что планирует принять присягу на ступеньках Капитолия США. Однако церемония его инаугурации, которая состоится 20 января, будет иметь более виртуальный характер, учитывая пандемию.