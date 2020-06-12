Республиканская партия нашла место, где проведет многотысячный съезд, по результатам которого объявит Дональда Трампа кандидатом в президенты.

Об этом сообщает AP.

Глава Республиканского национального комитета Ронна Макдэниел заявила, что мероприятие будет проходить на Мемориальной арене ветеранов VyStar в городе Джексонвилл (штат Флорида), которая вмещает 15 тысяч человек.

Информацию о дате мероприятия огласят в ближайшие недели.

“Мы рады отпраздновать это знаменательное событие в великом городе Джексонвилле. Мало того, что Флорида занимает особое место в сердце президента Трампа, как его родной штат, но это имеет решающее значение на пути к победе в 2020 году”, – сказала Макдэниел.

Для города это означает колоссальный доход – более 100 миллионов долларов.

Мэр Джексонвилла Ленни Карри, приверженец Республиканской партии, написал, что его город готов принять съезд и организует его даже за 75 дней.

Стоит напомнить, что выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.