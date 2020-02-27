Активисты Республиканской партии США помогают Берни Сандерсу победить на праймериз Демократической партии, как самому простому конкуренту для Дональда Трампа.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

В материале утверждается, что активисты Республиканской партии в Южной Каролине убеждают избирателей поддержать кандидата Берни Сандерса на праймериз Демократической партии, которые пройдут в субботу.

“Берни – социалист и самый вопиющий из всех кандидатов. Он также самый слабый против Трампа”, – рассказал журналистам один из организаторов вмешательства.

При этом в предвыборном штабе самого Сандерса не отвечали журналистам на запрос о комментарии.

В свою очередь председатель Демократической партии Трев Робертсон считает бессмыслицей такие попытки республиканцев.



По мнению главы партии, большое количество первичных кандидатов на праймериз политической силы наблюдается не из-за игр конкурентов, а потому что людям “надоел антихристианский, аморальный человек, занявший Белый дом”.

При этом известно, что избиратели в Южной Каролине не регистрируются по партиям и таким образом принимать участие в голосовании на праймериз могут поклонники обеих противоборствующих политических сил. Поэтому и точно измерить реальное влияние республиканцев на голосование будет достаточно сложно.

Сообщается, что опрос, который был опубликован в понедельник, показал “достаточно” сторонников действующего президента Дональда Трампа, планирующих голосовать на праймериз Демократической партии. Однако, их “поддержка” разбросана по нескольким кандидатам.

