Представитель Республиканской партии Линдси Грэм, который конкурировал с представителем Демократической партии Хайме Гаррисоном, все же сохранил свое место в Сенате. Он известен, как ярый сторонник санкций в отношении России.

Об этом сообщает The New York Times.

Предвыборную кампанию Грэма называют самой сложной в его карьере.

Это место в Сенате было важно, как для демократов, так и для республиканцев, так как может обеспечить им большинство.

На кампанию Гаррисона были потрачены миллионы долларов, потому республиканцам пришлось помогать своему кандидату, чтобы он смог удержать позиции.

Ранее Грэм был главой судебного комитета в Сенате.

“Для тех, кто следил за этой гонкой, я надеюсь, что вы уловили сообщение. Вот каков результат: людям нравится то, что я делаю, и я буду продолжать это делать”, – заявил Грэм, объявив о своей победе.

65-летний Грэм работает в Вашингтоне с 1990-х годов. Тогда он впервые был избран в Палату представителей.