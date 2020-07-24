Республиканская партия США отказалась проводить многотысячный съезд, на котором планировалось объявить о выдвижении Дональда Трампа в президенты.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.

Изначально митинг хотели провести в Северной Каролине, но губернатор штата не согласился. После этого проведение митинга перенесли в штат Флорида.

Теперь же Трамп, который раньше говорил о необходимости мероприятия, заявил, что от проведения съезда отказывается из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.

“Сейчас неподходящее время для проведения этого мероприятия, учитывая вспышку заболеваемости во Флориде. Проводить большой съезд – не время”, – заявил Трамп.

Чтобы не отменять съезд полностью, но соблюсти процедуру выдвижения кандидата в президенты от этой партии, делегаты проведут встречу в штате Северная Каролина.

К слову, Демократическая партия США впервые в истории отказалась от проведения многотысячного съезда, посвященного выдвижению своего кандидата в президенты.

Стоит напомнить, что выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.