Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.
Изначально митинг хотели провести в Северной Каролине, но губернатор штата не согласился. После этого проведение митинга перенесли в штат Флорида.
Теперь же Трамп, который раньше говорил о необходимости мероприятия, заявил, что от проведения съезда отказывается из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.
“Сейчас неподходящее время для проведения этого мероприятия, учитывая вспышку заболеваемости во Флориде. Проводить большой съезд – не время”, – заявил Трамп.
Чтобы не отменять съезд полностью, но соблюсти процедуру выдвижения кандидата в президенты от этой партии, делегаты проведут встречу в штате Северная Каролина.
К слову, Демократическая партия США впервые в истории отказалась от проведения многотысячного съезда, посвященного выдвижению своего кандидата в президенты.
Стоит напомнить, что выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.
- Изначально съезд планировалось провести в Северной Каролине, но губернатор штата не позволил это сделать ввиду карантинных ограничений.
- 12 июня стало известно, что Республиканская партия нашла место, где проведет съезд, по результатам которого объявит Дональда Трампа кандидатом в президенты. Мероприятие планировалось на Мемориальной арене ветеранов VyStar в городе Джексонвилл (штат Флорида), которая вмещает 15 тысяч человек.