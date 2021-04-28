Про це повідомляється на сайті британського парламенту.
Повідомляється, що проєкт по збереженню вежі повинен бути завершений у другому кварталі 2022 року.
Зокрема, протягом наступного року демонтують будівельні ліси, перевстановити Великий годинник і повернуть на вежу куранти Біг-Бена.
Влітку 2021 року розпочнеться комплексна установка відновленого годинникового механізму – до циферблата повинні прикріпити стрілки в “оригінальної вікторіанської колірній гамі”.
На відновлення вежі було витрачено 79,7 мільйона фунтів стерлінгів – на 9 мільйонів більше, ніж планувалося спочатку. У парламенті підкреслили, що додаткові витрати пов’язані виключно з пандемією COVID-19, яка вплинула на хід робіт.
Очікується, що Біг-Бен буде дзвонити щогодини.
- Нагадаємо, 21 серпня 2017 року у Лондоні баштовий годинник Вестмінстерського палацу, більш відомий як Біг-Бен, “замовк” на чотири роки через ремонт.