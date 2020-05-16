Ресторан "Inn at Little Washington", расположенный в северной Вирджинии (США), на фоне вспышки коронавируса посадит за столики манекенов, чтобы гости не чувствовали себя одиноко и соблюдали социальную дистанцию.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Гостиница и ресторан “The Inn at Little Washington” — обладатель трех мишленовских звезд, сообщает американский телеканал CNN. Заведение находится примерно в полутора часах езды к западу от Вашингтона, округ Колумбия.

Ради соблюдения норм социальной дистанции, ресторан сможет принять лишь половину от обычного количества посетителей.

Чтобы не лишать местных жителей возможности наслаждаться изысканной кухней, шеф-повар Патрик О’Коннелл предложил необычную идею с манекенами.

“Когда нам нужно было решить проблему социальной дистанции и наполовину сократить заполненность нашего ресторана, решение оказалось очевидным – наполни его интересными манекенами… Мне всегда нравились манекены: они никогда ни на что не жалуются, и вы можете повеселиться, наряжая их”, – рассказал О’Коннелл местным СМИ.

Манекены будут размещены за столами парами. Их оденут в стиле послевоенных 1940-х годов (в смокинги и винтажные платья).

Одежду для манекенов передаст местный театр Signature.

Ресторан уже обнародовал в своем Instagram-аккаунте фото, как это все будет выглядеть.



Планируется, что “The Inn at Little Washington” 29 мая вновь откроет двери для посетителей после карантина.