Об этом идет речь в статье #Букв о влиянии карантина на сферу ресторанного бизнеса.
В частности, комментарий #Буквам дали основатели кофейни “Ветерано брауни” Роман Набожняк и Юлия Кочетова-Набожняк.
Они рассказали, что для их заведения выходные дают 40% от выручки, а в барах “эта цифра может достигать 70-80%”.
По словам Романа и Юлии, локдаун, в отличие от “карантина выходного дня”, мог бы дать рестораторам кредитные отсрочки, арендные каникулы и другие льготы.
“Прошел только один уикенд, пока трудно строить какой-то прогноз на выживание. Мы готовимся к тому, что подобные ограничения продлят до конца года, о чем власти могли бы сказать сразу, или вообще заменить локдауном… Честно – мы готовимся к локдауну. Да, это больно, но может сработать. Это форс-мажор, когда каждый день у нас по +10 тыс. выявленных больных. И еще один локдаун мог бы быть адекватной реакцией на это. Плюс локдаун, в отличие от карантина уикенда, мог бы дать рестораторам возможность получить кредитные отсрочки, договориться об арендных каникулах и т.п.“, – подчеркнули они.
Роман и Юлия Набожняк уточнили, что хотя карантин в Украине “не первый месяц”, однако “ни адекватного диалога, ни стратегии, ни хотя бы своевременной коммуникации решений” власти с “индустрией гостеприимства” пока нет.
“Объявление карантина выходного дня за три дня до его начала – это пощечина всей сфере. И коллеги в отчаянии: они списывают испорченные продукты, выбрасывают их на свалку или раздают бесплатно. Власть решает закрыть кафе и рестораны в субботу и воскресенье, но до сих пор не может эффективно отслеживать контактных лиц (людей, контактировавших с больными COVID-19 – ред.), контролировать самоизоляцию и тому подобное. И это очень изматывает. Порой кажется, что заведения общественного питания – это некий козел отпущения”, – отметили они.
При этом Роман и Юлия рассказали, что и они сами, и их знакомые-рестораторы придерживаются постановления Правительства о “карантине выходного дня”.
“Несмотря на то, что мы возмущены, ни мы, ни наше окружение не отрицает серьезность болезни и интенсивность ее распространения. А истории с “Велюром” или ночными клубами, которые работают, несмотря на ограничения, бросают тень на всю отрасль, в которой работают сотни тысяч человек”, – заявили они.
Супруги Набожняк выразили мнение, что “власть закатала весенний кредит доверия к карантину в асфальт”, а ряд судебных решений об отмене штрафов и несправедливость в подходе к карантинным ограничениям (“когда одним заведениям можно работать, а другим – нельзя”) “полностью лишила людей страха перед санкциями и наказаниями”.
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
- В Украине за сутки “карантина выходного дня” полицейские открыли девять уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений. Остановили работу 1355 заведений.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что “карантин выходного дня” – это шанс избежать полного локдауна в стране.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.