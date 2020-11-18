Об этом идет речь в статье #Букв о влиянии карантина на сферу ресторанного бизнеса.

В частности, комментарий #Буквам дали основатели кофейни “Ветерано брауни” Роман Набожняк и Юлия Кочетова-Набожняк.

Они рассказали, что для их заведения выходные дают 40% от выручки, а в барах “эта цифра может достигать 70-80%”.

По словам Романа и Юлии, локдаун, в отличие от “карантина выходного дня”, мог бы дать рестораторам кредитные отсрочки, арендные каникулы и другие льготы.

“Прошел только один уикенд, пока трудно строить какой-то прогноз на выживание. Мы готовимся к тому, что подобные ограничения продлят до конца года, о чем власти могли бы сказать сразу, или вообще заменить локдауном… Честно – мы готовимся к локдауну. Да, это больно, но может сработать. Это форс-мажор, когда каждый день у нас по +10 тыс. выявленных больных. И еще один локдаун мог бы быть адекватной реакцией на это. Плюс локдаун, в отличие от карантина уикенда, мог бы дать рестораторам возможность получить кредитные отсрочки, договориться об арендных каникулах и т.п.“, – подчеркнули они.

Роман и Юлия Набожняк уточнили, что хотя карантин в Украине “не первый месяц”, однако “ни адекватного диалога, ни стратегии, ни хотя бы своевременной коммуникации решений” власти с “индустрией гостеприимства” пока нет.

“Объявление карантина выходного дня за три дня до его начала – это пощечина всей сфере. И коллеги в отчаянии: они списывают испорченные продукты, выбрасывают их на свалку или раздают бесплатно. Власть решает закрыть кафе и рестораны в субботу и воскресенье, но до сих пор не может эффективно отслеживать контактных лиц (людей, контактировавших с больными COVID-19 – ред.), контролировать самоизоляцию и тому подобное. И это очень изматывает. Порой кажется, что заведения общественного питания – это некий козел отпущения”, – отметили они.

При этом Роман и Юлия рассказали, что и они сами, и их знакомые-рестораторы придерживаются постановления Правительства о “карантине выходного дня”.

“Несмотря на то, что мы возмущены, ни мы, ни наше окружение не отрицает серьезность болезни и интенсивность ее распространения. А истории с “Велюром” или ночными клубами, которые работают, несмотря на ограничения, бросают тень на всю отрасль, в которой работают сотни тысяч человек”, – заявили они.

Супруги Набожняк выразили мнение, что “власть закатала весенний кредит доверия к карантину в асфальт”, а ряд судебных решений об отмене штрафов и несправедливость в подходе к карантинным ограничениям (“когда одним заведениям можно работать, а другим – нельзя”) “полностью лишила людей страха перед санкциями и наказаниями”.