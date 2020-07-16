Мир онлайн-торговли развивается невообразимыми темпами. До конца 2020 года общий оборот составит больше $2 триллионов. Чтобы получить из него свою долю, уже недостаточно просто создать сайт или завести фейсбук-страницу.

А что же делать? На что делать ставки, куда двигаться, что придумать, чтобы выделиться среди конкурентов? Что и где продавать? Куда стоит вкладывать деньги, а куда уже поздно? Вместе с ростом темпа торговли растет и количество вопросов у ритейлеров.

Значит, будем разбираться!

На Первой бесплатной онлайн-конференции по продвижению ритейл бизнеса в интернете Retail Digital Day. Уникальном для маркетологов, владельцев, digital и других специалистов в розничной торговле, событии.

Мы собрали 14 серьезных спикеров с опытом, который не оставит Вас равнодушными. Наши эксперты честно рассказывают об удачных кейсах компаний МЕТРО, Intertop, Eva, Citrus, Comfy, Ашан, Lamoda, Google и сложностях, куда ж без них?

Когда и где?

Конференция пройдет онлайн 24 июля, начало в 10:00

На конференции вас ждут 8 часов свежего отборного материала, который охватывает все пути развития ритейла в диджитале – тренды интернет-маркетинга, продвижение в соцсетях, расширение каналов сбыта, SEO-продвижение, коммуникация, лояльность и многое другое.

Вся эта информация создана теми, кто в ритейле и для тех, кто в ритейле. Исключительно полезная и практичная, чтобы научиться продавать больше.

Конференция для всех желающих. Все слушатели получат возможность задать прямой вопрос экспертам и получить подарки от наших партнеров. Мы сделали доступным два вида участия: онлайн и онлайн+запись.

Принимая участие онлайн – вы можете слушать и смотреть конференцию дома, в офисе или в метро (только с наушниками и в маске). Сами или с коллегами. Зарегистрируйтесь и получите ссылку на мероприятие в день конференции. Это бесплатно.

Принимая участие онлайн+запись – всего за 500 грн (до 24 июля, и 800 грн в день конференции) вы, дополнительно к онлайн-участию, получите записи и презентации всех экспертов конференции Retail Digital Day + записи и презентации прошлой конференции SMM Day. Но, главное, возможность не быть привязанными целый день к монитору, а прослушать всю информацию тогда, когда вам удобно. Так что поспешите занять свое место!

Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, Sendpulse

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