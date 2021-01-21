Covid-19 Украина

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Революция Достоинства: ЕСПЧ обвинил власть Януковича в нарушениях прав человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по нескольким делам, которые касаются событий Революции Достоинства в Украине.

Четверг, 21 января 2021, 14:02

Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

В частности, в решении говорится о многочисленных нарушениях прав человека и ответственность тогдашней власти Украины под руководством Януковича за смерти протестующих.

Суд вынес решение по делам Шморгунов и другие против Украины, Луценко и Вербицкий против Украины, Кадура и Смалий против Украины, Дубовцев и другие против Украины и Воронцов и другие против Украины.

Суд установил, что специальные силовые подразделения были мобилизованы для разгона протестующих. Это провоцировало столкновения между протестующими и силовиками, что нередко приводило к смертям и травмированиям.

В решении суда также упоминают о так называемых “негосударственных агентах” или “титушках”, которые были привлечены правоохранителями для совершения многочисленных нападений на протестующих, их похищений и убийств.

ЕСПЧ отметил, что применение чрезмерной и иногда грубой силы по отношению к протестующим побудило изначально мирный характер проведения протестов и привело к эскалации насилия.

Сообщается, что суд не нашел подтверждения того, что активисты Майдана планировали немирные действия во время своих акций.

Важно, что суд указал на существование стратегии власти, направленной на препятствование и прекращение мирных протестов. В рамках стратегии были запланированы действия с применением чрезмерной силы, что привело к эскалации насилия.

Суд установил, что власть Януковича сознательно использовала жестокое обращение и государство Украина несет ответственность за убийство по крайней мере одного протестующего.

“Суд установил, что не было проведено эффективного расследования похищения, жестокого обращения и смерти брата господина Вербицкого (Юрия Вербицкого, который был похищен вместе с Игорем Луценко неизвестными 21 января 2014 года и убит после пыток, – ред.), отметив, в частности, что национальная власть квалифицировала это как убийство, и за него ответственным является государство”, – говорится в решении.

Интересно, что суд заявил об отсутствии в Украине эффективного механизма расследования дел Майдана.

Украина должна выплатить пострадавшим компенсации и покрыть судебные издержки.

  • В январе 2019 года районный суд Киева заочно вынес приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по обвинению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Его приговорили к 13 годам тюрьмы. 2 октября 2020 года Киевский апелляционный суд оставил в силе этот приговор.
  • Также продолжается рассмотрение дела о расстрелах на Майдане, фигурантом которого является Янукович. Из-за неявки защитников президента-беглеца, в этом деле ему назначат государственного адвоката.
Теги: Майдан, ЄСПЛ, Революция Достоинства, суд

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