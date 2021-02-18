18 февраля 2014 года в Киеве произошла одна из самых трагических страниц в истории независимой Украины - "Беркут" начал силовой наступление на майдановцев.

#Буквы вспоминают события семилетней давности.

Накануне оппозиция объявила о “мирное наступление” активистов Майдана на Верховную Раду с целью призвать народных депутатов вернуться к Конституции 2004 года.

18 февраля с самого утра люди начали собираться для шествия. Люди имели при себе палки, щиты, на головах каски. В это же время в Мариинском парке в колонны собирались “титушки”.

Силовики грузовиками заблокировали улицы Садовую, Шелковичную и Липскую. Также перекрыли улицу Грушевского в районе Крепостного переулка. Некоторые протестующие забрались на грузовики, чтобы оттеснить силовиков. Члены самообороны пытались остановить активных протестующих. Но все же происходят первые столкновения между “Беркутом” и участниками шествия.

В это время в Верховной Раде около 50 оппозиционных нардепов заблокировали трибуну и президиум, требуя зарегистрировать постановление о возобновлении действия Конституции в редакции 2004 года.

На углу Институтской и Шелковичной происходят столкновения участников акции с силовиками. Последние пускают в ход светошумовые гранаты, слезоточивый газ, стреляют резиновыми пулями. Митингующие в свою очередь бросают в силовиков мостовую, петарды, запускают фейерверки, затем – бутылки с зажигательной смесью.

На крыше домов на Шелковичной уже разместился “Беркут”.

В Мариинском парке начались столкновения между протестующими с одной стороны и Внутренними войсками и “титушки” – с другой.

В это время в Верховной Раде присваивают регистрационный номер 4154 постановлению оппозиции о возвращении к Конституции 2004 года, но не публикуют его на сайте как зарегистрированный документ.

Лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко в парламенте призывает Януковича срочно объявить досрочные парламентские и президентские выборы.

В Доме офицеров протестующие устроили медпункт.

“Беркут” продолжает наступать на митинг, разгоняя силой: стреляя и добивая дубинками.

МВД заявляет, что огнестрельные ранения получили 5 военнослужащих Внутренних войск, всего 37 пострадавших правоохранителей. Самооборона Майдана сообщает о десятках пострадавших митингующих.

По состоянию на 15:00 в медпункте Дома офицеров находятся тела 3-х митингующих. Еще семь человек – в критическом состоянии.

В Киеве приостановили работу метро, ​​ограничили движение на въездах в город. Приостановлено движение поездов из Западной Украины.

Главы СБУ Александр Якименко и МВД Виталий Захарченко призывают лидеров оппозиции утихомирить митингующих и вернуться к переговорам. Если до 18:00 “беспорядки не прекратятся”, силовики обещали “навести порядок способами, предусмотренными законом”.

Около 8 часов вечера силовики начинают штурм Майдана. Протестующих отгоняют водометами. Митингующие продолжают бросать в силовиков бутылки с бензином, брусчатку.

Город стоит в пробках. На Майдане Незалежности, на Софийской площади погас свет.

Противостояние на Майдане продолжалось всю ночь 19 февраля. Утром президент Янукович обратился к протестующим с ультиматумом – сдаться.

По информации МОЗ Украины, во время противостояния в этот день погибло 11 гражданских лиц, за медицинской помощью обратилась 221 человек, 114 госпитализированы. По информации МВД, число погибших правоохранителей составило семь человек. За медицинской помощью обратились 298 силовиков.

По другим данным, 18 февраля погибло 18 активистов, 500 – были ранены. В ночь с 18 на 19 февраля погибли 17 “майдановцев”, более 200 – были ранены.