Об этом пишет Vice.

Приватный или инкогнито режим браузера создает у пользователей впечатление, что они просматривают безопасные страницы. На самом деле онлайн-активность по-прежнему видна операторам веб-сайтов, интернет-провайдерам и другим сборщикам данных.

Согласно исследованию 2018 года, проведенному Ганноверским и Чикагским университетами имени Лейбница, многие пользователи переоценивают меры защиты конфиденциальности, предлагаемые в приватном режиме.

Отмечается, что приватный режим в основном просто удаляет историю браузера и файлы cookie после закрытия окна.

История браузера состоит из посещенных пользователем веб-сайтов и текста, который он ввел в веб-формы, а файлы cookie – это небольшие файлы, хранящиеся на вашем компьютере или в браузере, содержащие информацию о ваших онлайн-привычках. Пользователь может легко удалить свою историю и файлы cookie в обычном режиме просмотра.

Приватный же режим не позволяет трекерам идентифицировать отдельных пользователей. Фактически, интернет-провайдер может собирать данные, такие как IP-адрес, пока страницы просматриваются в режиме инкогнито. Затем IP-адрес может быть сопоставлен с так называемыми “отпечатками пальцев” браузера, которые представляют собой информацию, которую компьютер предоставляет веб-сайтам для правильного отображения с учетом разрешения экрана, операционной системы, местоположения и языка. Эти настройки браузера могут показаться общими, но в совокупности они на самом деле довольно уникальны.

В то же время, есть способы защитить себя в Интернете. Один из вариантов – Tor, бесплатный браузер, который пересылает каждый запрос как минимум через три случайно выбранных сервера. Многоуровневое шифрование Tor позволяет эффективно скрывать ваше местоположение и предотвращать отслеживание вашего трафика. Но даже Tor не безопасен на 100 процентов.

Самый безопасный вариант – загрузить портативную операционную систему (ОС) Tails . Эта ОС с открытым исходным кодом, разработанная при финансовой поддержке Tor , может быть бесплатно установлена на обычный USB-накопитель. Tails полностью защищает ваш жесткий диск, поэтому его можно подключать и отключать при необходимости. Когда он подключен, все ваши интернет-соединения перенаправляются через сеть Tor, а ОЗУ компьютера стирается после каждого выключения, не оставляя следов. Когда он не подключен, вы можете использовать обычную операционную систему, например Windows или MacOS.