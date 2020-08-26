Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг обвинил власти Беларуси в использовании манипуляций относительно угроз со стороны Альянса как повод для разгона демонстрантов.

Об этом он заявил во время брифинга перед встречей с министрами обороны ЕС, передает пресс-служба Альянса.

Столтенберг отметил, что НАТО “внимательно следит” за кризисом в Беларуси, поскольку он развивается у границ Альянса.

Однако он заверил, что НАТО не наращивает военные мощности вблизи страны, а власти Белоруссии используют заявления об угрозах со стороны Альянса, чтобы обосновать силовые разгоны протестующих.

“Мы бдительны, готовы защищать и защищаем всех союзников. Но в регионе нет наращивания военной мощи НАТО. Так что любая попытка режима, построенного в Беларуси, использовать НАТО как повод для расправы над демонстрантами в их собственной стране абсолютно неверна, абсолютно неоправдана”, — считает он.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что к обострению ситуации в его стране причастны Соединенные Штаты Америки.

15 августа государственный канал “Беларусь 1” показал телесюжет о показаниях оппозиционного активиста Юрия Воскресенского. На кадрах, в частности, были фрагменты обысков и вещи, среди которых кошелек с символикой Службы безопасности Украины, карточка с изображением Степана Бандеры, а также флаги НАТО и герб РФ.