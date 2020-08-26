Об этом он заявил во время брифинга перед встречей с министрами обороны ЕС, передает пресс-служба Альянса.
Столтенберг отметил, что НАТО “внимательно следит” за кризисом в Беларуси, поскольку он развивается у границ Альянса.
Однако он заверил, что НАТО не наращивает военные мощности вблизи страны, а власти Белоруссии используют заявления об угрозах со стороны Альянса, чтобы обосновать силовые разгоны протестующих.
“Мы бдительны, готовы защищать и защищаем всех союзников. Но в регионе нет наращивания военной мощи НАТО. Так что любая попытка режима, построенного в Беларуси, использовать НАТО как повод для расправы над демонстрантами в их собственной стране абсолютно неверна, абсолютно неоправдана”, — считает он.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что к обострению ситуации в его стране причастны Соединенные Штаты Америки.
15 августа государственный канал “Беларусь 1” показал телесюжет о показаниях оппозиционного активиста Юрия Воскресенского. На кадрах, в частности, были фрагменты обысков и вещи, среди которых кошелек с символикой Службы безопасности Украины, карточка с изображением Степана Бандеры, а также флаги НАТО и герб РФ.
- В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года.
- Президентские выборы состоялись 9 августа. В соответствии с утвержденными ЦИК результатов, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.
- Протесты вспыхнули 9 августа, в день проведения выборов. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.
- На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.
- В субботу, 15 августа, в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковським, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притицького. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.
- 18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.
- 19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.