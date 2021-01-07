Мэр Вашингтона (столичного округа Колумбия) Мюриел Баузер решила продлить режим чрезвычайной ситуации на 15 дней в связи с беспорядками в городе и штурмом Капитолия.

Об этом она сообщила в Twitter.

Режим ЧС в Вашингтоне был введен накануне, 6 января (в частности, начал действовать комендантский час с 18:00 6 января до 6:00 утра четверга, 7 января).

“Я издала приказ, продлевающий режим чрезвычайной ситуации, объявленный ранее сегодня, в общей сложности на 15 дней”, – сообщила Баузер.

Распоряжение будет действовать до 15:00 21 января. Таким образом, режим ЧС завершится уже после церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая назначена на 20 января.

“Сегодняшние протесты превратились в насильственные. Многие люди прибыли в округ вооруженными и с целью совершить насилие и разрушения… Они нарушили безопасность Капитолия, и их деструктивное и беспорядочное поведение может распространиться за пределы Капитолия. Они стремились сорвать заседание в Конгрессе по утверждению голосов коллегии выборщиков. Президент Трамп продолжает разжигать гнев и насилие, заявляя, что президентские выборы были недействительными”, – говорится в заявлении мэра, опубликованном на сайте администрации Вашингтона.

По словам Баузер, существуют опасения, что некоторые люди, несогласные с итогами президентских выборов, “продолжат свои насильственные протесты до инаугурации”.

“Сегодняшние события и обоснованные опасения относительно продолжающейся чрезвычайной ситуации представляют угрозу общественной безопасности и благополучию жителей округа, что требует принятия экстренных мер защиты. В соответствии с этим распоряжением режим ЧС продлевается на 15 дней до следующего распоряжения мэра”, – говорится в заявлении.

Распоряжением предполагается при необходимости задействование помощи на федеральном уровне.

В рамках режима ЧС разрешается “издавать приказы, регулирующие использование, продажу, производство и распределение продуктов питания, топлива, одежды и других товаров”, при необходимости проводить эвакуацию людей, “сокращать или изменять часы работы и запрещать людям выходить на улицы, если установлен комендантский час” и прочее.

Что происходит в Вашингтоне?

Как известно, 6 января в 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву) в Вашингтоне началось совместное заседание Палаты представителей и Сената США. Конгресс должен был подсчитать и утвердить голоса выборщиков, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена. Председательствовал на заседании вице-президент Майк Пенс. #Буквы рассказывали что необходимо знать об этом заседании.

Накануне Пенс подвергался давлению со стороны Дональда Трампа касательно того, чтобы помешать подтверждению победы Джо Байдена Конгрессом.

Перед заседанием Конгресса в Вашингтоне начался масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, которые отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направилась к Капитолию. Около 20:00 по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание. Заседание Конгресса было прекращено, законодателей эвакуировали.

Сторонники Дональда Трампа, которые прорвались в здание Капитолия, бродили по залам, фотографировались и похищали вещи “на память”.

Во время массовых беспорядков и захвата здания Конгресса пострадали несколько правоохранителей. По меньшей мере одна из протестующих получила огнестрельное ранение.

В соцсетях выяснили, что атаку на Капитолий возглавил Джейк Анджели, сторонник теории заговора QAnon.