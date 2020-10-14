Об этом глава государства заявил во время выступления на церемонии принесения присяги лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

“День защитника Украины – это день тех, кто на протяжении столетий защищал нашу землю, а в 2014 году защитил Украину от российской агрессии и продолжает защищать сегодня. Эта война принесла нам колоссальные потери. Самые болезненные из них – это человеческие жизни, жизни лучших сыновей и дочерей нашего народа, которые погибли за нашу независимость, за Украину … Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну и не терять своих героев, делаем все возможное, чтобы в Украине наступил желанный мир. Сегодня 80-й день, как объявлен режим прекращения огня и несмотря на попытки его сорвать, мы надеемся, что тишина на востоке Украины будет стабильной и постоянной”, – сказал президент.

По его словам, наступление в Украине мира не означает, что власть перестанет заботиться о войске.

“Наоборот, сегодня мы сосредоточены на максимальном развития украинской армии. Мы увеличиваем расходы на сектор безопасности и обороны Украины, активно работаем для усиления обороноспособности с нашими международными партнерами. Украина должна иметь не только мощные сухопутные войска, а современный флот, авиацию, системы ПВО. Только сильное войско будет залогом дальнейшего мира и свободного развития нашей несокрушимой Украины”, – сказал глава государства.