Режиссер фильма "Земляне" Шон Монсон прокомментировал захват автобуса в Луцке. Он сказал, что не поддерживает какое-либо проявление насилия и терроризма.

Об этом он сообщил Variety.

“”Земляне” не одобряют и не оправдывают проявлений террора, ведь наш месседж – это сострадание ко всем живым существам. Содержание этого фильма – это глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только вредна для здоровья, но и является первопричиной климатических изменений. И все же мы не используем террор, чтобы обратить внимание людей на террор”, – сказал режисер.

Он выразил сочувствие пострадавшим от этого испытания и их семьям.

“Земляне” – документальный фильм американского режиссера и активиста Шона Монсона, посвященный проблеме эксплуатации животных.

В нем рассказывается о разных проявлениях доминирования человека над животными: их использовании в качестве питомцев, пищи, для изготовления одежды и косметики, развлечения и научных экспериментов. Фильм активно пропагандирует веганство.