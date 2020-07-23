Об этом он сообщил Variety.
“”Земляне” не одобряют и не оправдывают проявлений террора, ведь наш месседж – это сострадание ко всем живым существам. Содержание этого фильма – это глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только вредна для здоровья, но и является первопричиной климатических изменений. И все же мы не используем террор, чтобы обратить внимание людей на террор”, – сказал режисер.
Он выразил сочувствие пострадавшим от этого испытания и их семьям.
“Земляне” – документальный фильм американского режиссера и активиста Шона Монсона, посвященный проблеме эксплуатации животных.
В нем рассказывается о разных проявлениях доминирования человека над животными: их использовании в качестве питомцев, пищи, для изготовления одежды и косметики, развлечения и научных экспериментов. Фильм активно пропагандирует веганство.
- Утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками.
- Владимир Зеленский выполнил его требование, однако вскоре удалил записанный для террориста ролик.
- После публикации Зеленского террорист сам вышел из автобуса. Он был задержан, а 13 его заложников выпущены на свободу.