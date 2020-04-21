Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в случае резкого снятия карантинных ограничений может произойти новый всплеск эпидемии.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении, обнародованном во вторник, было сказано, что если карантинные ограничения будут сняты слишком рано, то возможен новый всплеск инфекции.

Такеши Касай, региональный директор ВОЗ для стран Западной части Тихого океана, отметил, что меры по локализации оказались эффективными, потому после отмены карантина люди должны быть готовы к новому образу жизни, чтобы позволить обществу функционировать, пока коронавирус находится под контролем.

“Мы должны адаптировать наши жизни и системы здравоохранения вместе с эпидемией… По крайней мере, пока не будет найдена вакцина или очень эффективное лечение, этот процесс должен стать нашим новым нормальным”, – сказал он.

Он отметил, что пока в мире циркулирует коронавирус, ни одна страна не застрахована от потенциально подавляющей вспышки.