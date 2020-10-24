Резников — Цепкало: Белорусская оппозиция должна определиться с позицией по Крыму и Донбассу

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что белорусская оппозиция должна определиться с позицией по Крыму и Донбассу.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

“Если вы не определились, что у вас есть страна, оккупированная северным соседом, у вас демократии не будет. Будьте готовы, что вы (белорусская оппозиция, — ред.) должны четко cказать, что Крым является украинским и весь Донбасс — это Украина”, — сказал Резников, обращаясь к Веронике Цепкало, одной из лидеров белорусской оппозиции.

Цепкало же ответила, что для обсуждения вопроса Крыма и Донбасса не время, поскольку для белорусской оппозиции в первую очередь необходимо решить вопрос по устранению от власти Александра Лукашенко.

“Если бы мнение белорусского народа хоть как-то помогло решить вам проблемы между Украиной и Россией, мы бы обязательно высказались. Мы готовы быть площадкой для переговоров. Ми ценим отношения как с Украиной, так и с Россией”, — сказала она.

Напомним, в июле лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская столкнулась с критикой в ​​свой адрес после того, как не ответила на вопрос относительно Крыма. В интервью изданию “Медуза” Тихановская заявила: “Я понимаю, что вопрос о Крыме раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть”. Впоследствии в интервью Euroradio тогда еще кандидат в президенты сказала: “Юридически Крым украинский, а фактически — российский”. В сентябре литовские журналисты вновь попросили политика выразить свою позицию по Крыму, отметив, что литовцы хотели бы знать ее. На этот раз Тихановская заявила, что ранее озвученный ею тезис — такой, “который принят в Беларуси”.

В сентябре журналисты задали Тихановской вопрос по поводу того, согласна ли она с позицией другой оппозиционерки, Вероники Цепкало, которая заявила, что если бы Путин занял позицию народа Беларуси, то стал бы для белорусов “национальным героем”. Тихановська заявила, что абсолютно согласна с этим.