Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий активно работает над созданием законопроекта о переходном периоде на Донбассе после его деоккупации. В частности, этот законопроект предусматривает переходную судебную систему.

Об этом вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников рассказал в интервью хорватскому изданию N1.

По его словам, Украина в этом вопросе будет использовать хорватский опыт, но модель переходного периода будет существенно отличаться.

“Например, в Хорватии есть опыт амнистии лиц, не совершивших военных преступлений, и те, кто совершил преступление, по-прежнему должны были привлекаться к ответственности перед законом. Главная задача в переходный период и для мирной реинтеграции – это установление доверия между людьми”, – отметил Резников.

Украинская власть будет заранее готовить работников администраций, которые начнут работать в Донецкой и Луганской областях сразу после деоккупации.

Кроме этого, Резников заявил, что является сторонником особого статуса Донбасса, ведь это позволит ускорить экономическое развитие региона после деоккупации, а также создаст благоприятные условия для бизнеса. Однако этот закон вряд ли попадет в Конституцию.

“Специальный статус – это действительно рабочее название закона, который называется об особенностях местного самоуправления. Мы точно не будем говорить о включении особого статуса в Конституцию. Потому что это худший путь, это путь федерализации и потери суверенитета Украины”, – отметил он.

При этом Резников добавил, что украинцы с временно оккупированных территорий, получивших российские паспорта, смогут сделать выбор – оставаться в Украине в статусе иностранца, или выехать в РФ.