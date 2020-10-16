Об этом вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников рассказал в интервью хорватскому изданию N1.
По его словам, Украина в этом вопросе будет использовать хорватский опыт, но модель переходного периода будет существенно отличаться.
“Например, в Хорватии есть опыт амнистии лиц, не совершивших военных преступлений, и те, кто совершил преступление, по-прежнему должны были привлекаться к ответственности перед законом. Главная задача в переходный период и для мирной реинтеграции – это установление доверия между людьми”, – отметил Резников.
Украинская власть будет заранее готовить работников администраций, которые начнут работать в Донецкой и Луганской областях сразу после деоккупации.
Кроме этого, Резников заявил, что является сторонником особого статуса Донбасса, ведь это позволит ускорить экономическое развитие региона после деоккупации, а также создаст благоприятные условия для бизнеса. Однако этот закон вряд ли попадет в Конституцию.
“Специальный статус – это действительно рабочее название закона, который называется об особенностях местного самоуправления. Мы точно не будем говорить о включении особого статуса в Конституцию. Потому что это худший путь, это путь федерализации и потери суверенитета Украины”, – отметил он.
При этом Резников добавил, что украинцы с временно оккупированных территорий, получивших российские паспорта, смогут сделать выбор – оставаться в Украине в статусе иностранца, или выехать в РФ.
- Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось достичь глобального прогресса в Донбассе. Среди главных побед он назвал перезагрузк3 переговорного процесса между сторонами и освобождение пленных. Зеленский уверен, что война в Донбассе может завершиться в любой день, но все зависит от позиции России.