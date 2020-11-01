Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сравнил оккупированный Донбасс с опухолью и заявил о двух вариантах решения проблемы.

Об этом он заявил в программе “Рандеву с Яниной Соколовой”.

Резников считает, что в России понимают, что украинский Донбасс им не нужен, потому что не станет русским ни ментально, ни экономически.

“Нам главное не взять его обратно … повторяю еще раз безопасная реинтеграция. Нам главное не взять его обратно, как онкоопухоль, с которой мы не знаем, что делать”, – подчеркнул он.

Резников заявил о двух вариантах решения проблемы.

“Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, мы от них остаемся или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма”, – заявил Резников.

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