Некоторые указы Президента Российской Федерации Владимира Путина должны будут отменить для реализации плана Украины по Донбассу.

Об этом в интервью изданию “РБК-Украина” рассказал вицепремьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Как сообщалось ранее, украинская сторона подготовила “План совместных шагов” для Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Для его реализации, по словам Резникова, Россия будет отменить некоторые указы президента Владимира Путина, в частности, о паспортизаци и жителей ОРДЛО.

“Мы считаем, что одним из обязательств Российской Федерации должна стать отмена целого перечня указов президента РФ, регулирующих упрощенный порядок получения российских паспортов для украинских граждан на оккупированных территориях Донбасса, признание номерных знаков автомобилей несуществующих квазиутворень и так далее”, – сказал он .

На уточняющий вопрос о том, каким будет план действий в случае, если Россия не пойдет на такое, заявив, что эти требования невыполнимы и РФ не является стороной конфликта, Резников подчеркнул, что требования являются реалистичными и “идут в логике Комплекса мер” для реализации минских соглашений.