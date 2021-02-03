Россияне, переселившиеся на территорию Крыма после его аннексии РФ, будут иметь свободный выбор: остаться на полуострове или вернуться на свою историческую родину.

Об этом в интервью LB.ua заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он отметил, что Украина не будет нарушать чьих-то гуманитарных прав.

“У всех будет возможность свободно принимать решения. Если захотят легально жить на территории Украины, они могут получить статус иностранных граждан, принять украинское гражданство или жить как лицо без гражданства. Либо эти люди могут принять другое решение – вернуться на свою историческую родину. Мы не собираемся, в отличие от последователей сталинского режима, заниматься депортацией”, – сказал Резников.