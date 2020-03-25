Об этом говорится в комментарии вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который обнародовало агентство “Интерфакс-Украина”.
Он отметил, что заседание будет проведено по видеосвязи, в связи с чем никакие решения о создании совета с представителями оккупированных территорий Донбасса подписываться не могут.
Резников уточнил, что решение о создании совета может быть принято только после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ.
“ТКГ проходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они на сегодняшний день продолжаются”, – подчеркнул Резников.
Он уточнил, что на повестке дня ТКГ сегодня стоят вопросы разведения сил и средств и прекращения огня на Донбассе, а также доступа международных организаций в неподконтрольные Правительству Украины отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
“По информации из других подгрупп, на повестке безусловное прекращение огня, разведение сил и средств, гуманитарные вопросы, в том числе доступ международных организаций на временно оккупированные Россией территории Украины”, – рассказал Резников.
- Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске, которое состоялось 11 марта, договорилась о создании органа, которым фиксируется субъектность самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР”.
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заверяет, что консультативный совет в ТКГ, в состав которого войдут представители ОРДЛО, будет выполнять исключительно совещательные функции.
- Дипломат и бывший участник Минской контактной группы Роман Бессмертный заявил в интервью #Буквам, что Службе безопасности Украины стоит исследовать роль Андрея Ермака в подписании документа в Минске, чтобы понять, на какую страну тот работает.