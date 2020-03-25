В среду, 25 марта, во время переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу решение о создании консультативного совета с ОРДЛО приниматься не будет.

Об этом говорится в комментарии вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который обнародовало агентство “Интерфакс-Украина”.

Он отметил, что заседание будет проведено по видеосвязи, в связи с чем никакие решения о создании совета с представителями оккупированных территорий Донбасса подписываться не могут.

Резников уточнил, что решение о создании совета может быть принято только после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ.

“ТКГ проходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они на сегодняшний день продолжаются”, – подчеркнул Резников.

Он уточнил, что на повестке дня ТКГ сегодня стоят вопросы разведения сил и средств и прекращения огня на Донбассе, а также доступа международных организаций в неподконтрольные Правительству Украины отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

“По информации из других подгрупп, на повестке безусловное прекращение огня, разведение сил и средств, гуманитарные вопросы, в том числе доступ международных организаций на временно оккупированные Россией территории Украины”, – рассказал Резников.