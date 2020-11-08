Об этом заявил вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников в интервью “Радио Свобода”.
Резников отметил, что возвращение Крыма более реальное, потому что там не было боевых действий.
“Я вам скажу, что история с Крымом и возвращение Крыма назад в Украину полноценно как оккупированную сегодня территорию более даже, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито”, – сказал он.
На замечание, что в Крыму огромное замещения населения, Резников ответил, что это задача, которую надо решать.
“Еще раз повторяю, что легко все не бывает. Мы с вами живем сегодня в мире, когда классические войны уже не ведутся, а ведутся гибридные войны. Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть так же гибридные ходы”, – добавил вице-премьер.
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- 5 ноября стало известно, что украинская сторона подготовила “План совместных шагов” для Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Он содержит предложение о полном прекращении вооруженного конфликта и демилитаризации оккупированных территорий Донбасса в начале 2021 года, чтобы провести там местные выборы 31 марта 2021 года.
- Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий активно работает над созданием законопроекта о переходном периоде на Донбассе после его деоккупации. В частности, этот законопроект предусматривает переходную судебную систему.
- В Украине планируют создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, а и в западном регионе.