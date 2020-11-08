Об этом заявил вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников в интервью “Радио Свобода”.

Резников отметил, что возвращение Крыма более реальное, потому что там не было боевых действий.

“Я вам скажу, что история с Крымом и возвращение Крыма назад в Украину полноценно как оккупированную сегодня территорию более даже, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито”, – сказал он.

На замечание, что в Крыму огромное замещения населения, Резников ответил, что это задача, которую надо решать.

“Еще раз повторяю, что легко все не бывает. Мы с вами живем сегодня в мире, когда классические войны уже не ведутся, а ведутся гибридные войны. Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть так же гибридные ходы”, – добавил вице-премьер.

(Смотреть видео с 31:03 минуты, – ред.)