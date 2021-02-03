Согласно законопроекту Минреинтеграции о государственной политике переходного периода, УПЦ Московского патриархата должна будет в документах закрепить, что является дочерней организацией Русской православной церкви.

Об этом в интервью lb.ua заявил глава министерства Алексей Резников.

“Мы считаем, что все религиозные общины должны подпадать под регуляцию украинского права. Оно должно быть унифицированным для всех. Если вы не признаете украинскую юрисдикцию, то вам нужно будет указать, кто является вашим непосредственным руководителем”, – отметил вице-премьер.

Он акцентирует, что целью законопроекта является недопущение угнетение в правах.

“Наша задача, чтобы никто не был подавленным в своем праве на свободу вероисповедания. Это право гарантирует наша Конституция. Ходить в тот или иной храм, синагогу – ваше право”, – сказал Резников.

Напомним, 20 декабря 2018 года народные депутаты поддержали законопроект о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). В тот же день документ подписал спикер Парламента Андрей Парубий.

18 января 2019 года 49 депутатов Верховной Рады обжаловали в Конституционном Суде закон, который обязывает УПЦ Московского патриархата указать в своем названии принадлежность к России.