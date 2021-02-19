Covid-19 Украина

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Резников заверил, что Украина не откажется от работы в ТКГ. На днях Кравчук намекал на обратное

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что Украина не будет отказываться от формата "Минска".

Пятница, 19 февраля 2021, 00:17

Об этом шла речь в эфире шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

“Отходить от Минска украинская власть не будет и не планирует, так как это обязательство политико-дипломатическое, которое было взято в 2014-м и продлено в 2015 году”, — сказал он.

Резников отметил, что на этом настаивают партнеры Украины.

“И на этом настаивают наши партнеры, в первую очередь — по “нормандскому формату”, Германия и Франция. Они предостерегают, чтобы мы держались единственной на сегодня рабочей логистической площадки — Трехсторонней контактной группы, которая была рождена “нормандским форматом”, —  добавил вицепремьер.

В то же время Резников повторил позицию Украины в отношении  того, что Минские договоренности должны быть пересмотрены.

Напомним, 17 февраля в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Россия блокировала работу, а глава делегации Украины Леонид Кравчук, согласно сообщению пресс-службы делегации, заявил, что Украина будет продолжать консультации “только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл”.

Дополнительных разъяснений относительно того, можно ли это заявление понимать как готовность Украины прекратить работу в группе в случае дальнейшего блокирования переговоров российской стороной, предоставлено не было.

  • В четверг, 21 января, состоялось первое в текущем году заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. Участие впервые принял заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Об итогах заседания — в материале.
Теги: Олексій Резніков, Тристороння контактна груп, Минские договоренности, Олексій Резніков

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