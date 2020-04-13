Об этом Кислица рассказал в интервью агентству “РБК-Украина”.

“Резолюции Генассамблеи по территориальной целостности, по правам человека в Крыму, о милитаризации Крыма стали частью доказательной и системообразующей базы для международных трибуналов. Когда война закончится, эти вопросы очень долго, десятками лет, будут находиться в судебной плоскости. Потому что когда закончатся суды в Гааге, продолжатся суды в Страсбурге, в ЕСПЧ. И ссылки на решения Генассамблеи, ссылки на то, что Россия, по мнению ООН, является оккупантом, будут частью доказательной базы”, – говорит он.

Кислица подчеркнул, что решения Совбеза ООН являются обязательными для исполнения.

“И на основании этих решений существуют санкционные режимы, операции по поддержке мира, другие вещи, которые необходимы для того, чтобы в мире хоть как-то наводился порядок”, – пояснил он.