Как сообщалось ранее, 4 января в городе Каховка прошли акции протеста под зданием полиции. Они были связаны с резонансным убийством местного жителя. По мнению родственников погибшего, полиция могла скрыть некоторые детали преступления, поскольку к убийству может быть причастен правоохранитель.

В понедельник, 6 января, правоохранители провели совместное совещание с родственниками погибшего мужчины.

“Сама встреча была организована с целью беспристрастного и всестороннего расследования дела. Обсуждённые вопросы касались обеспечения надлежащего состояния досудебного расследования уголовного производства. Представители потерпевшей стороны выразили свое видение данного преступления. Все слова пострадавших приняты во внимание и будут тщательно изучены правоохранительными органами”, — говорится в сообщении.