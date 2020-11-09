KYIV MEDIA WEEK Global Marathon представляет KMW White Paper – итоговый документ, в котором систематизированы исследования крупнейших медиарынков мира от Азии до Южной Америки от международных влиятельных агентств и медиаплатформ The WIT, K7 Media, C21 Media, Ampere Analysis, Prensario International, Glance, аналитику аудиовизуальной индустрии в Украине от экспертов MRM и информационно-аналитического издания Media Business Reports (MBR), а также интересную информацию из экспертных дискуссий, состоявшихся в прямом эфире 14 сентября в ходе KMW 2020.

Для всех игроков аудиовизуальной сферы KMW White Paper станет гидом актуальными трендами мировой аудиовизуальной индустрии, инструментом для формирования бизнес-стратегий на следующий год, источником нестандартных идей для создания и дистрибуции контента, а также развития неожиданных коллабораций как на национальном, так и глобальном уровне. 150 страниц самой свежой аналитики – цифры, факты и подтвержденные данные.

Документ доступен в украинском и английском языковых версиях, его можно получить бесплатно, зарегистрировавшись на сайте.

Напомним, 14 сентября 2020 уже в десятый раз прошел крупнейший ежегодный медиафорум в Восточной Европе KYIV MEDIA WEEK Global Marathon. Событие собрало 36 представителей самых известных международных медиакомпаний из 23 стран мира, которые поделились своим уникальным опытом эксклюзивно со зрителями KMW. Форум проходил онлайн – 9 часов прямого эфира, 10 региональных аналитических секций и 3 inspiration talks с участием звезд индустрии контента. KMW собрал рекордное количество участников – около 3000 зрителей с 52 стран мира зарегистрировались для просмотра трансляции.

KYIV MEDIA WEEK Global Marathon организовано компанией MRM при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция Украинского культурного фонда может не совпадать с мнением авторов.

Секции, посвященные европейскому региону, подготовлены при поддержке Європейского Союза. Ее содержание является исключительной ответственностью организаторов и не обязательно отражает взгляды Европейского Союза.

Media Business Reports (MBR) является главным информационно-аналитическим партнером KMW Global Marathon и платформой онлайн-трансляции форума.

Генеральний партнер KMW – Канал «Украина».

Больше о форуме узнайте на сайте https://kyivmediaweek2020.com/, следите за нашими новостями у Facebook, Instagram и Telegram.

Справка:

Международный форум KYIV MEDIA WEEK (далее – KMW) – самый большой медиафорум Центральной и Восточной Европы, главное медийное событие в Украине, которое объединяет международный рынок контента и ряд эксклюзивных B2B мероприятий. KMW проводится ежегодно в Киеве с 2011 года и является платформой для продуктивного общения ключевых игроков медиабизнеса стран нашего региона с коллегами и партнерами по всему миру: ежегодно KMW собирает участников из более чем 35 стран мира. В 2020 году форум состоится в онлайн формате в связи с карантинными ограничениями.

Сайт: kyivmediaweek.com

Facebook: https://www.facebook.com/kyivmediaweek/

Media Resources Management — первая в Украине консалтинговая компания, которая с 2005 года предоставляет комплексные услуги в сфере аудиовизуальной индустрии и медиа, придерживаясь самых высоких мировых стандартов. Сферы компетенции MRM: управление медиапроект, комплексный консалтинг в медиаотрасли, маркетинговые исследования, медийная бизнес-аналитика, фандрайзинг, GR, информационно-аналитическая периодика, организация международных мероприятий, комплексное сопровождение для выхода на международный рынок, отраслевые СМИ, публикация специализированной профессиональной литературы, образовательные проекты, B2B ивент-менеджмент, развитие теле- и киноиндустрии в Украине и странах СНГ, а также представительство интересов локального медиарынка на международном уровне.

Cайт: mrm.ua

Facebook: https://www.facebook.com/mediaresourcesmanagement/

Media Business Reports (MBR) – главный информационно-аналитический партнер KYIV MEDIA WEEK Global Marathon и платформа онлайн-трансляции форума. Информационно-аналитическое издание о медиабизнесе и аудиовизуальной индустрии MBR – проект компании Media Resources Management, работающий с сентября 2019 года. Основой для создания MBR стали три предыдущих издательских проекты компании: Content Report; “МедиаНяня”, Media Business Reports. MBR проводит постоянный мониторинг глобального и регионального рынка кино и телевидения, отслеживает знаковые события, предоставляет взвешенную аналитику и является авторитетным профессиональным источником актуальной информации в индустрии.

Cайт: mbr.com.ua

Facebook: https://www.facebook.com/mbr.com.ua/

Украинский культурный фонд ‒ государственное учреждение, созданное в 2017 как новая модель предоставления на конкурсной основе государственной поддержки и продвижения инициатив в сфере культуры и креативных индустрий. Деятельность Фонда, в соответствии с действующим законодательством, является неотъемлемой частью политики и определенных приоритетов деятельности Министерства культуры и информационной политики Украины.

Cайт: https://ucf.in.ua

Facebook: https://www.facebook.com/ucf.ua/