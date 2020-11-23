У неділю, 22 листопада, в семи містах і чотирьох районних центрах у другому турі обирали міських голів. Голосували у Дрогобичі, Нікополі, Полтаві, Бердянську, Слов'янську, Дніпрі, Ужгороді, Львові, Черкасах, Миколаєві та Рівному.

#Буквы рассказывают, кто одержал победу на выборах.

По состоянию на 20 часов 22 ноября средняя явка на выборах городских голов составляла 29,53%:

Днепр – 23,93%

Никополь – 24,20%

Бердянск – 39,23%

Дрогобыч – 30,21%

Львов – 38,94%

Николаев – 28,40%

Полтава – 25,52%

Ровно – 30,35%

Славянск – 32,40%

Ужгород – 27,94%

Черкассы – 26,02%

Львов

Во Львове за кресло мэра во второй тур вышли нынешний глава Андрей Садовый и кандидат от “Европейской Солидарности” Олег Синютка. В первом туре они набрали 40,09% и 31,1% голосов соответственно.

Дрогобыч, Львовская область

По предварительным подсчетам Тарас Кучма, действующий мэр и самовыдвиженец набрал 50,57%, или 13 109 голосов. Его конкурент Андрей Веселый, самовыдвиженец – 48,38%, 12542 голоса.

Днепр

Во втором туре соревновались кандидат от партии “Предложение” и действующий мэр Борис Филатов и кандидат от партии “Гражданская сила” Загид Краснов. В первом туре они получили 46,4% и 13,5% голосов соответственно.

Результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городских голов должны быть установлены ТИК не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября 2020 включительно.

Никополь

В Никополе во второй тур вышли кандидаты от партии “За будущее” Александр Саюк и кандидат от “Слуги народа” Руслан Олейник.

Саюк в первом туре набрал 21,86% голосов, а Руслан Олейник – 17,85%.

Александр Саюк, не дождавшись официального объявления результатов выборов, уже заявил о своей победе. По его словам, за него проголосовали 55%, а за его оппонента – 41%.

Николаев

В Николаеве за кресло городского главы соревновались Александр Сенкевич от “Предложения” и Владислав Чайка от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”. По данным экзит-полов, в лидерах действующий мэр Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич – 61,6%.

Владислав Чайка – 38,4%.

Ужгород

В Ужгороде за кресло мэра боролись действующий председатель Богдан Андреев и кандидат от “Слуги народа” Виктор Щадей. В первом туре они получили 25,41% и 17,91% голосов соответственно.

По результатам параллельного подсчета голосов избирателей во втором туре выборов мэра Ужгорода впереди действующий мэр Богдан Андреев. Он набирает более 50% голосов, а Виктор Щадей – 47%.

Славянск

В городе за кресло мэра боролись кандидат от “Оппозиционного платформы – За жизнь” Павел Придворов и кандидат от “Оппозиционного блока” Вадим Лях.

Предварительно победу одержал Вадим Лях – за него проголосовали 58,8% избирателей.

Черкассы

На выборах во втором туре там соревнуются действующий мэр Анатолий Бондаренко, идущий от партии “За будущее”, и Виктор Евпак от “Голоса”.

По результатам опроса, Анатолий Бондаренко получил 54,26%, а вот его оппонент – 45,75%.

Полтава

В Полтаве за кресло мэра во второй тур вышли бывший городской голова Александр Мамай и кандидат от “Слуги народа” Сергей Иващенко.

Ровно

Согласно соцпоросу центра “Социс”, во втором туре выборов мэра Ровно наибольшую поддержку получил Виктор Шакирзян, предприниматель, партия “Ровно вместе” – 50,94%. Александр Третьяк – кандидат от “Европейской Солидарности” – 46,03%.

Бердянск

В Бердянске в тругий тур выборов вышли Валерий Баранов “За будущее” и Александр Свидло “ОПЗЖ”. Пепередни данные результата второго тура опубликовало издание “Бердянск 24”: Валерий Баранов – 51,42%, 17284 голоса; Александр Свидло – 48,56%, 16321 голос.

По данным Национальной полиции, начато 11 уголовных производств и составлено 10 админпротоколов о нарушениях избирательного процесса.

Больше всего нарушений зарегистрировали:

Днепропетровская область – 206 нарушений,

Львовская – 46,

Полтавская – 41,

Ровенская – 34,

Николаевская – 26

Донецкая – 15

Запорожская – 14

Закарпатская – 12

Черкасская – 11

Кировоградская – 2.