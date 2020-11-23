#Буквы рассказывают, кто одержал победу на выборах.
По состоянию на 20 часов 22 ноября средняя явка на выборах городских голов составляла 29,53%:
- Днепр – 23,93%
- Никополь – 24,20%
- Бердянск – 39,23%
- Дрогобыч – 30,21%
- Львов – 38,94%
- Николаев – 28,40%
- Полтава – 25,52%
- Ровно – 30,35%
- Славянск – 32,40%
- Ужгород – 27,94%
- Черкассы – 26,02%
Львов
Во Львове за кресло мэра во второй тур вышли нынешний глава Андрей Садовый и кандидат от “Европейской Солидарности” Олег Синютка. В первом туре они набрали 40,09% и 31,1% голосов соответственно.
Дрогобыч, Львовская область
По предварительным подсчетам Тарас Кучма, действующий мэр и самовыдвиженец набрал 50,57%, или 13 109 голосов. Его конкурент Андрей Веселый, самовыдвиженец – 48,38%, 12542 голоса.
Днепр
Во втором туре соревновались кандидат от партии “Предложение” и действующий мэр Борис Филатов и кандидат от партии “Гражданская сила” Загид Краснов. В первом туре они получили 46,4% и 13,5% голосов соответственно.
Результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городских голов должны быть установлены ТИК не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября 2020 включительно.
Никополь
В Никополе во второй тур вышли кандидаты от партии “За будущее” Александр Саюк и кандидат от “Слуги народа” Руслан Олейник.
Саюк в первом туре набрал 21,86% голосов, а Руслан Олейник – 17,85%.
Александр Саюк, не дождавшись официального объявления результатов выборов, уже заявил о своей победе. По его словам, за него проголосовали 55%, а за его оппонента – 41%.
Николаев
В Николаеве за кресло городского главы соревновались Александр Сенкевич от “Предложения” и Владислав Чайка от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”. По данным экзит-полов, в лидерах действующий мэр Александр Сенкевич.
- Александр Сенкевич – 61,6%.
- Владислав Чайка – 38,4%.
Ужгород
В Ужгороде за кресло мэра боролись действующий председатель Богдан Андреев и кандидат от “Слуги народа” Виктор Щадей. В первом туре они получили 25,41% и 17,91% голосов соответственно.
По результатам параллельного подсчета голосов избирателей во втором туре выборов мэра Ужгорода впереди действующий мэр Богдан Андреев. Он набирает более 50% голосов, а Виктор Щадей – 47%.
Славянск
В городе за кресло мэра боролись кандидат от “Оппозиционного платформы – За жизнь” Павел Придворов и кандидат от “Оппозиционного блока” Вадим Лях.
Предварительно победу одержал Вадим Лях – за него проголосовали 58,8% избирателей.
Черкассы
На выборах во втором туре там соревнуются действующий мэр Анатолий Бондаренко, идущий от партии “За будущее”, и Виктор Евпак от “Голоса”.
По результатам опроса, Анатолий Бондаренко получил 54,26%, а вот его оппонент – 45,75%.
Полтава
В Полтаве за кресло мэра во второй тур вышли бывший городской голова Александр Мамай и кандидат от “Слуги народа” Сергей Иващенко.
Ровно
Согласно соцпоросу центра “Социс”, во втором туре выборов мэра Ровно наибольшую поддержку получил Виктор Шакирзян, предприниматель, партия “Ровно вместе” – 50,94%. Александр Третьяк – кандидат от “Европейской Солидарности” – 46,03%.
Бердянск
В Бердянске в тругий тур выборов вышли Валерий Баранов “За будущее” и Александр Свидло “ОПЗЖ”. Пепередни данные результата второго тура опубликовало издание “Бердянск 24”: Валерий Баранов – 51,42%, 17284 голоса; Александр Свидло – 48,56%, 16321 голос.
По данным Национальной полиции, начато 11 уголовных производств и составлено 10 админпротоколов о нарушениях избирательного процесса.
Больше всего нарушений зарегистрировали:
- Днепропетровская область – 206 нарушений,
- Львовская – 46,
- Полтавская – 41,
- Ровенская – 34,
- Николаевская – 26
- Донецкая – 15
- Запорожская – 14
- Закарпатская – 12
- Черкасская – 11
- Кировоградская – 2.
- Ранее социологи назвали результаты политических партий на выборах в областные советы.