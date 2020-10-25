Результаты опроса “Украина 24” и “Студии Савика Шустера” презентовали в эфире шоу “Ночь выборов с Савиком Шустером”.
Выборы мэра Харькова
По результатам опроса, второй тур выборов в Харькове может не состояться — более 50% голосов, и, соответственно, победу одерживает действующий городской голова Геннадий Кернес.
- Геннадий Кернес, “БЛОК КЕРНЕСА — УСПЕШНЫЙ ХАРЬКОВ” 57.90
- Александр Фельдман, “ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ” 12.12
- Алексей Кучер, “СЛУГА НАРОДА” 11.98
- Олег Абрамичев, “ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ” 6.23
- Игорь Черняк, “БЛОК СВЕТЛИЧНОЙ — ВМЕСТЕ!” 4.51
- Александра Нарыжная, “ГОЛОС” 2.36
- Никита Соловьев, “ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ СОКИРА” 1.20
- Денис Ярославский, самовыдвижение 0.99
- Сергей Кушнарев, “ПЕРЕМОГА ПАЛЬЧЕВСКОГО” 0.70
- Игорь Приходько, ВО “БАТЬКИВЩИНА” 0.53
- Ирина Денисова, “ЗА МАЙБУТНЕ” 0.46
- Наталья Пилипенко, самовыдвижение 0.42
- Валерий Безлепкин, самовыдвижение 0.35
- Георгий Лаговский, “УДАР ВИТАЛИЯ КЛИЧКО” 0.25
Выборы в горсовет
Барьер 5%, согласно экзитполу, преодолели 6 партий:
- “Блок Кернеса – Успешный Харьков!” – 39.52
- “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 16.99
- “Слуга народа” – 12.39
- “Европейская Солидарность” – 9.17
- “Партия Шария” – 6.41
- “Блок Светличной – Вместе!” – 5.42
Другие набрали около 2% и меньше.