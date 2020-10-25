Выборы мэра Харькова

По результатам опроса, второй тур выборов в Харькове может не состояться — более 50% голосов, и, соответственно, победу одерживает действующий городской голова Геннадий Кернес.

Геннадий Кернес, “БЛОК КЕРНЕСА — УСПЕШНЫЙ ХАРЬКОВ” 57.90

Александр Фельдман, “ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ” 12.12

Алексей Кучер, “СЛУГА НАРОДА” 11.98

Олег Абрамичев, “ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ” 6.23

Игорь Черняк, “БЛОК СВЕТЛИЧНОЙ — ВМЕСТЕ!” 4.51

Александра Нарыжная, “ГОЛОС” 2.36

Никита Соловьев, “ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ СОКИРА” 1.20

Денис Ярославский, самовыдвижение 0.99

Сергей Кушнарев, “ПЕРЕМОГА ПАЛЬЧЕВСКОГО” 0.70

Игорь Приходько, ВО “БАТЬКИВЩИНА” 0.53

Ирина Денисова, “ЗА МАЙБУТНЕ” 0.46

Наталья Пилипенко, самовыдвижение 0.42

Валерий Безлепкин, самовыдвижение 0.35

Георгий Лаговский, “УДАР ВИТАЛИЯ КЛИЧКО” 0.25

Выборы в горсовет

Барьер 5%, согласно экзитполу, преодолели 6 партий:

“Блок Кернеса – Успешный Харьков!” – 39.52

“Оппозиционная платформа – За жизнь” – 16.99

“Слуга народа” – 12.39

“Европейская Солидарность” – 9.17

“Партия Шария” – 6.41

“Блок Светличной – Вместе!” – 5.42

Другие набрали около 2% и меньше.