Результаты опроса “Украина 24” и “Студии Савика Шустера” презентовали в эфире шоу “Ночь выборов с Савиком Шустером”.

Выборы мэра Харькова

По результатам опроса, второй тур выборов в Харькове может не состояться — более 50% голосов, и, соответственно, победу одерживает действующий городской голова Геннадий Кернес.

  • Геннадий Кернес, “БЛОК КЕРНЕСА — УСПЕШНЫЙ ХАРЬКОВ” 57.90
  • Александр Фельдман, “ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ” 12.12
  • Алексей Кучер, “СЛУГА НАРОДА” 11.98
  • Олег Абрамичев, “ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ” 6.23
  • Игорь Черняк, “БЛОК СВЕТЛИЧНОЙ — ВМЕСТЕ!” 4.51
  • Александра Нарыжная, “ГОЛОС” 2.36
  • Никита Соловьев, “ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ СОКИРА” 1.20
  • Денис Ярославский, самовыдвижение 0.99
  • Сергей Кушнарев, “ПЕРЕМОГА ПАЛЬЧЕВСКОГО” 0.70
  • Игорь Приходько, ВО “БАТЬКИВЩИНА” 0.53
  • Ирина Денисова, “ЗА МАЙБУТНЕ” 0.46
  • Наталья Пилипенко, самовыдвижение 0.42
  • Валерий Безлепкин, самовыдвижение 0.35
  • Георгий Лаговский, “УДАР ВИТАЛИЯ КЛИЧКО” 0.25

Выборы в горсовет

Барьер 5%, согласно экзитполу, преодолели 6 партий:

  • “Блок Кернеса – Успешный Харьков!” – 39.52
  • “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 16.99
  • “Слуга народа” – 12.39
  • “Европейская Солидарность” – 9.17
  • “Партия Шария” – 6.41
  • “Блок Светличной – Вместе!” – 5.42

Другие набрали около 2% и меньше.