Стали известны результаты экзитпол, проведенных во время местных выборов в Киеве телеканалом "Украина 24" вместе со "Студией Савика Шустера" и Социологической группой "Рейтинг".

Результаты опроса “Украина 24” и “Студии Савика Шустера” презентовали в эфире шоу “Ночь выборов с Савиком Шустером”, а “Рейтинг” опубликованы на сайте группы.

Выборы мэра Киева

По данным опроса “Украина 24” и “Студии Савика Шустера”, в Киеве, вероятно, будет второй тур выборов, поскольку ни один из кандидатов не получил более 50% голосов избирателей.

Первая 20-ка выглядит так:

1. Виталий Кличко, “УДАР Виталия Кличко” – 45.93%

2. Александр Попов, “Оппозиционная платформа – За життя” – 9.62%

3. Ирина Верещук, “Слуга народа” – 8.53%

4. Алексей Кучеренко, ВО “Батькивщина” – 7.82%

5. Сергей Притула, “Голос” – 7.27%

6. Андрей Пальчевский, “Победа Пальчевского” – 4.81%

7. Игорь Смешко, “Сила и Честь” – 3.73%

8. Александр Омельченко – “Единство Александра Омельченко” 2.69%

9. Андрей Ильенко, ВО “Свобода” – 2.48%

10. Николай Томенко, Общественное движение Николая Томенко “Родная страна” – 2.11%

11. Борислав Береза, “Эко партия Березы” – 1.77%

12. Юрий Левченко, “Команда Левченко “Народовластие “- 1.11%

13. Сергей Гусовский, “За майбутне” – 0.58%

14. Михаил Поживанов, “Радикальная партия Олега Ляшко” – 0.29%

15. Егор Фирсов, “Экологическая альтернатива” – 0.26%

16. Виктор Петрук, “Гражданское движение “Хвыля”- 0.26%

17. Максим Гольдарб, самовыдвижение 0.24%

18. Сергей Шахов, “Наш край” – 0.21%

19. Диана Гранцева, самовыдвижение – 0.21%

20. Елена Филонова, “Вместе сила” – 0.08%

Экзитпол “Рейтинга” также свидетельствует о том, что ни один кандидат не получил более 50% голосов избирателей. Первая 10 кандидатов выглядит так:

Виталий Кличко, “УДАР Виталия Кличко” — 47,8%

Александр Попов, “Оппозиционая платформа — За життя” — 8,6%

Сергей Притула, “Голос” — 8,3%

Ирина Верещук, “Слуга народа” — 8,0%

Алексей Кучеренко, ВО “Батькивщина” — 6,3%

Андрей Пальчевский, “Перемога Пальчевского” — 4,5%

Игорь Смешко, “Сила и Честь” — 3,4%

Александр Омельченко, “Единство Александра Омельченко” — 2,6%

Андрей Ильенко, ВО “Свобода” — 2,2%

Николай Томенко, Общественное движение Николая Томенко “Родная страна” — 2,2%

Выборы в горсовет

По данным опроса “Украина 24” и “Студии Савика Шустера”, лидируют такие 5 партий:

“Удар” — 19,74%

“Европейская Солидарность” — 17,76%

“Слуга народа” — 10,28%

“Батькивщина” — 8,61%

“Оппозиционная платформа — За жизнь” — 7,77%



Экзитпол “Рейтинга” свидетельствует о том, что барьер в 5% преодолели 7 партий: