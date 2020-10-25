Результаты опроса “Украина 24” и “Студии Савика Шустера” презентовали в эфире шоу “Ночь выборов с Савиком Шустером”, а “Рейтинг” опубликованы на сайте группы.
Выборы мэра Киева
По данным опроса “Украина 24” и “Студии Савика Шустера”, в Киеве, вероятно, будет второй тур выборов, поскольку ни один из кандидатов не получил более 50% голосов избирателей.
Первая 20-ка выглядит так:
1. Виталий Кличко, “УДАР Виталия Кличко” – 45.93%
2. Александр Попов, “Оппозиционная платформа – За життя” – 9.62%
3. Ирина Верещук, “Слуга народа” – 8.53%
4. Алексей Кучеренко, ВО “Батькивщина” – 7.82%
5. Сергей Притула, “Голос” – 7.27%
6. Андрей Пальчевский, “Победа Пальчевского” – 4.81%
7. Игорь Смешко, “Сила и Честь” – 3.73%
8. Александр Омельченко – “Единство Александра Омельченко” 2.69%
9. Андрей Ильенко, ВО “Свобода” – 2.48%
10. Николай Томенко, Общественное движение Николая Томенко “Родная страна” – 2.11%
11. Борислав Береза, “Эко партия Березы” – 1.77%
12. Юрий Левченко, “Команда Левченко “Народовластие “- 1.11%
13. Сергей Гусовский, “За майбутне” – 0.58%
14. Михаил Поживанов, “Радикальная партия Олега Ляшко” – 0.29%
15. Егор Фирсов, “Экологическая альтернатива” – 0.26%
16. Виктор Петрук, “Гражданское движение “Хвыля”- 0.26%
17. Максим Гольдарб, самовыдвижение 0.24%
18. Сергей Шахов, “Наш край” – 0.21%
19. Диана Гранцева, самовыдвижение – 0.21%
20. Елена Филонова, “Вместе сила” – 0.08%
Экзитпол “Рейтинга” также свидетельствует о том, что ни один кандидат не получил более 50% голосов избирателей. Первая 10 кандидатов выглядит так:
- Виталий Кличко, “УДАР Виталия Кличко” — 47,8%
- Александр Попов, “Оппозиционая платформа — За життя” — 8,6%
- Сергей Притула, “Голос” — 8,3%
- Ирина Верещук, “Слуга народа” — 8,0%
- Алексей Кучеренко, ВО “Батькивщина” — 6,3%
- Андрей Пальчевский, “Перемога Пальчевского” — 4,5%
- Игорь Смешко, “Сила и Честь” — 3,4%
- Александр Омельченко, “Единство Александра Омельченко” — 2,6%
- Андрей Ильенко, ВО “Свобода” — 2,2%
- Николай Томенко, Общественное движение Николая Томенко “Родная страна” — 2,2%
Выборы в горсовет
По данным опроса “Украина 24” и “Студии Савика Шустера”, лидируют такие 5 партий:
- “Удар” — 19,74%
- “Европейская Солидарность” — 17,76%
- “Слуга народа” — 10,28%
- “Батькивщина” — 8,61%
- “Оппозиционная платформа — За жизнь” — 7,77%
Экзитпол “Рейтинга” свидетельствует о том, что барьер в 5% преодолели 7 партий:
- “Удар” — 21,3%
- “Европейская Солидарность” — 18%
- “Слуга народа” — 9,5%
- “Голос” — 7,2%
- “Единство Александра Омельченко” — 6,8%
- “Оппозиционная платформа — За жизнь” — 6,7%
- “Батькивщина” — 6,6%