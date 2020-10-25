Заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов заявил, что результаты выборов в Киеве будут известны не раньше утра среды, 28 октября.

Об этом сообщает движение “Честно”.

Нилов пояснил, что форма новых бюллетеней усложняет скорость подсчета голосов.

“Форма новых бюллетеней усложняет скорость подсчета голосов, к тому же это впервые. У комиссий нет подобного опыта. Протоколы достаточно большие и сложные для заполнения”, – сказал он.

Отметим, что по состоянию на 13:00 явка на местных выборах по городу Киеву составляет примерно 16% – это ниже, чем на парламентских выборах.