Об этом сообщает движение “Честно”.
Нилов пояснил, что форма новых бюллетеней усложняет скорость подсчета голосов.
“Форма новых бюллетеней усложняет скорость подсчета голосов, к тому же это впервые. У комиссий нет подобного опыта. Протоколы достаточно большие и сложные для заполнения”, – сказал он.
Отметим, что по состоянию на 13:00 явка на местных выборах по городу Киеву составляет примерно 16% – это ниже, чем на парламентских выборах.
- Ранее гражданская сеть ОПОРА опубликовала явку избирателей на местных выборах 2020 по состоянию на 12:00 — она составила 13,5 %.
- По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 13:00 явка на местных выборах в Украине чрезвычайно низкая.