Об этом сообщает движение “Честно”.

Нилов пояснил, что форма новых бюллетеней усложняет скорость подсчета голосов.

“Форма новых бюллетеней усложняет скорость подсчета голосов, к тому же это впервые. У комиссий нет подобного опыта. Протоколы достаточно большие и сложные для заполнения”, – сказал он.

Отметим, что по состоянию на 13:00 явка на местных выборах по городу Киеву составляет примерно 16% – это ниже, чем на парламентских выборах.