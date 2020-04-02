В Министерстве иностранных дел заявили, что Россия блокирует транзит в Украину гуманитарных средств для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает замминистра Егор Божок на своей странице в Twitter.

“ООН, президент США Дональд Трамп, Государственный департамент должны знать, что уже больше недели Россия блокирует транзит гуманитарного груза медицинского назначения для Украины”, – пишет он.

По словам дипломата, такое поведение является “истинным лицом Путина и кремлевского режима”.