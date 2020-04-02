Об этом сообщает замминистра Егор Божок на своей странице в Twitter.
“ООН, президент США Дональд Трамп, Государственный департамент должны знать, что уже больше недели Россия блокирует транзит гуманитарного груза медицинского назначения для Украины”, – пишет он.
По словам дипломата, такое поведение является “истинным лицом Путина и кремлевского режима”.
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