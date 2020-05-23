Для того, чтобы в октябре на Донбассе прошли местные выборы, незаконные вооруженные формирования РФ должны быть выведены с территории до августа.

Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Резникова сообщил, что о том, возможно ли проведение выборов на Донбассе в октябре, станет известно приблизительно в июле. Это будет зависеть от того, соблюдены ли все необходимые условия.

По словам вице-премьера, местные выборы на Донбассе смогут состояться только в случае соблюдении требований безопасности на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Речь идет о выведении войск и установлении Украиной контроля над границей с Россией.

“Мы говорим, что готовы проводить выборы, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. При условии выполнения минских условий, в первую очередь касающихся безопасности. А это означает выведение иностранных — российских — войск с территории Украины, разоружение незаконных банд-формирований, а также установление контроля над границей между Украиной и Россией“, — сказал Резников.

Он отметил, что избирательная компания должна начаться заранее — в августе. Следовательно, все необходимые условия должны быть выполнены в течение ближайших двух месяцев.

“Для того, чтобы там (на Донбассе — ред.) можно было провести законные выборы, в соответствии с копенгагенским стандартам и украинскому законодательству, там должна быть безопасная территория. Соответственно, где-то в августе должны уже быть выведены оттуда войска и проведено разоружение. Два месяца осталось”, — подчеркнул вице-премьер-министр.

На видео с 2:09:00