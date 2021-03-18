Министры иностранных дел стран G7 осудили продолжение Россией действий по подрыву суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости.

Об этом говорится в заявлении глав МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также высокого представителя Европейского союза по случаю седьмой годовщины незаконной аннексии Россией Крыма, которое опубликовано на сайтах правительств США и Британии.

“Мы безоговорочно осуждаем временную оккупацию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя. Попытки России узаконить это не признаются и не будут признаны. Мы осуждаем нарушение Россией прав человека на полуострове, особенно крымских татар. Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства, предоставить доступ международным наблюдателям и немедленно освободить всех несправедливо задержанных. Мы приветствуем инициативу Украины по созданию международной “Крымской платформы” для консолидации усилий международного сообщества по Крыму”, – говорится в заявлении.

Главы МИД стран G7 также решительно выступают против продолжения Россией дестабилизации Украины, особенно против действий России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и пренебрежения обязательствами, взятыми на себя в рамках Минских соглашений.

Подчеркивается, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.

Кроме того, министры приветствовали принятие решения о прекращении огня, совершенное 27 июля прошлого года, которое, по их словам, значительно уменьшило насилие в зоне конфликта.

“Однако конфликт продолжает уносить человеческие жизни и наносить серьезный ущерб критической инфраструктуре. Мы сожалеем о недавней военной эскалации вооруженных формирований, поддерживаемых Россия на линии соприкосновения. Мы призываем Российскую Федерацию прекратить подпитку конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированием, поддерживаемых ею на востоке Украина, а также предоставление российского гражданства сотням тысяч украинских граждан”, – заявили в G7.

Они также заверили, что G7 остается полностью преданной выполнению санкций и будет продолжать поддерживать Украину.