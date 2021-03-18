Об этом говорится в заявлении глав МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также высокого представителя Европейского союза по случаю седьмой годовщины незаконной аннексии Россией Крыма, которое опубликовано на сайтах правительств США и Британии.
“Мы безоговорочно осуждаем временную оккупацию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя. Попытки России узаконить это не признаются и не будут признаны. Мы осуждаем нарушение Россией прав человека на полуострове, особенно крымских татар. Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства, предоставить доступ международным наблюдателям и немедленно освободить всех несправедливо задержанных. Мы приветствуем инициативу Украины по созданию международной “Крымской платформы” для консолидации усилий международного сообщества по Крыму”, – говорится в заявлении.
Главы МИД стран G7 также решительно выступают против продолжения Россией дестабилизации Украины, особенно против действий России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и пренебрежения обязательствами, взятыми на себя в рамках Минских соглашений.
Подчеркивается, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.
Кроме того, министры приветствовали принятие решения о прекращении огня, совершенное 27 июля прошлого года, которое, по их словам, значительно уменьшило насилие в зоне конфликта.
“Однако конфликт продолжает уносить человеческие жизни и наносить серьезный ущерб критической инфраструктуре. Мы сожалеем о недавней военной эскалации вооруженных формирований, поддерживаемых Россия на линии соприкосновения. Мы призываем Российскую Федерацию прекратить подпитку конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированием, поддерживаемых ею на востоке Украина, а также предоставление российского гражданства сотням тысяч украинских граждан”, – заявили в G7.
Они также заверили, что G7 остается полностью преданной выполнению санкций и будет продолжать поддерживать Украину.
- За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество обстрелов со стороны оккупантов. Например, 12 марта было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, в результате чего один украинский защитник погиб, еще один получил боевое травмирование.
- 6 марта было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
- 5 марта было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, в результате чего один украинский защитник получил ранения. Оккупанты трижды проигнорировали запросы Украины о введении “тишины”.
- 1 марта в районе Водяного на Донбассе пострадали девять украинских военных: их автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
- 19 февраля СНБО принял тайное решение в связи с обострением в зоне ООС.
- 16 марта российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов был травмирован украинский воин.