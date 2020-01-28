В Службе безопасности Украины заявили, что Российская Федерация могла получать информацию о передвижениях военной техники во Львовской области.

Об этом сообщили на сайте СБУ.

Отмечается, что конце 2019 года департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовской областной государственной администрации объявил тендер на закупку видеокамер на 8 млн гривен. Победителем стала местная фирма, которая, как установили в СБУ, планировала использовать российское программное обеспечения для своих камер видеонаблюдения.

Это ПО, позволяющее распознавать номерные знаки авто, железнодорожные номера на поездах, лица водителей и пассажиров, могло использоваться российской стороной для получения данных о передвижении военной техники по дорогам области.

“По заключению экспертов, продукт содержит функцию удаленного администрирования путем использования исходного кода с территории России. Это могло быть использовано для получения информации о передвижении военной техники железнодорожным транспортом и общими автодорогами”, — заявили в СБУ.

В результате тендерные торги признали несостоявшимися, а тендер был отмене.