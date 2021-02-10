В понедельник, 8 февраля, Росстат опубликовал данные о смертности в России за 2020 год, из которых следует, что в стране с апреля и по 31 декабря избыточная смертность составила 358 тысяч человек. К началу февраля РФ вышла на первое место в мире по числу смертей на 100 тысяч населения.

Об этом пишет Meduza.

Росстат (Федеральная служба государственной статистики) 8 февраля опубликовал данные о смертности в России за 2020 год – с апреля по 31 декабря избыточная смертность в стране составила 358 тысяч человек. По более детализированным данным департамента здравоохранения Москвы, с вирусом связаны 98–100% “избыточных смертей”.

Как пишет издание, если считать, что почти вся избыточная смертность вызвана эпидемией, можно предположить, что смертей от коронавируса в 2020 году было в 6,3 раза больше, чем заявленные властью 57 тысяч. Это значит, что Россия в 2020 году заняла второе – после США – место по числу жертв коронавируса и вошла в пятерку самых пострадавших стран от болезни из расчета на душу населения.

По информации Meduza, к началу февраля, вероятно, Россия вышла на первое место в мире по числу смертей на 100 тысяч населения.

Издание пишет, что по данным об умерших за месяц или год можно вычислить избыточную смертность. А из нее получить практически любые данные об эпидемии – например, реальное число тех, кто заразился COVID-19 (и тех, кто переболел бессимптомно). Это связано с тем, что ученым известна настоящая летальность вируса.

Из этого следует, что во время эпидемии коронавируса избыточные смерти стали самыми точными данными об эпидемии.

Исходя из годовых данных, разница между официально объявленными смертями от вируса и избыточной смертностью в РФ составила почти 6,3 раза, а декабрь в плане занижения смертности стал рекордным.

По данным исследователя Университета Тюбинген Дмитрия Кобака, если считать, что избыточная смертность по всей стране, как в Москве, почти на 100% объясняется коронавирусом, Россия занимает второе место после США по абсолютному количеству смертей.

Высокая смертность, пишет Meduza, главным образом вызвана действиями властей – например, проведением голосования по поправкам к Конституции.

“Как следует из ежемесячных данных Росстата о смертности, во время первой волны эпидемии весной вирус активно распространялся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, нескольких областях центральной части страны и на Северном Кавказе. Причем были затронуты только самые социально активные группы населения, которые не могли сидеть на карантине (например, врачи)”, – сообщает издание.

Эпидемия пошла на спад, когда люди в этих группах массово переболели и получили внутригрупповой коллективный иммунитет. Тем не менее правительство РФ отменило почти все ограничения из-за беспокойства о состоянии экономики и предстоящем голосовании по поправкам к Конституции.

При этом подавить эпидемию до такого числа зараженных, которое можно было бы отслеживать с помощью тестирования и выявления их контактов, так и не удалось.