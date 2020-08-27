Президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко РФ сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси.

Об этом он заявил в эфире российского канала “Россия-24”.

“Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал”, – сказал Путин.

Он отметил, что резерв не будет применяться, “пока ситуация не будет выходить из-под контроля”.

“Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские — я хочу это подчеркнуть — элементы… до тех пор не будет использоваться, пока экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не передадут, не перейдут определенных границ и не переступят, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и т.д.”, – заявил Путин.

Президент РФ считает, что Россия ведет себя по отношению к Беларуси более сдержанно и нейтрально, чем многие европейские страны и США.