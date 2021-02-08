Об этом сообщает проект “Радио Свобода” – “Крим.Реалии”.
В частности, на одном из недавних фото зафиксирован поселок Новоозерное. В конце 2020 года здесь – фактически посреди степи – появилась военная база. По словам начальника информационно-аналитического центра Национального космического центра Украины Сергея Янчевского, еще в 2018 году там были развалившиеся коровники.
“Это база хранения на случай войны. Например, когда проводится мобилизация, то людей надо чем-то вооружать, и это вооружение хранится именно в таком месте. Это сотни артиллерийских систем, бронированная техника и т.п.”, – говорит Янчевский.
Так, согласно снимкам из космоса, недавно в Керчи появились новые радиолокационные станции и по меньшей мере восемь ракетных комплексов С-400, а на окраине Евпатории была построена огромная радиоантенна диаметром около 30 метров.
По информации издания, недалеко от Севастополя русская армия построила радиотехническую станцию с десятком спутниковых антенн-“тарелок”.
Специалисты утверждают, что с начала оккупации полуострова Россия нарастила военный потенциал в Крыму более чем вдвое.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе Axios на платформе HBO заявил, что если бы возглавлял государство в 2014 году, то не допустил бы оккупации Крыма Россией.