В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины фиксируют новые военные объекты, которые появляются в Крыму с начала оккупации полуострова Российской Федерацией.

Об этом сообщает проект “Радио Свобода” – “Крим.Реалии”.

В частности, на одном из недавних фото зафиксирован поселок Новоозерное. В конце 2020 года здесь – фактически посреди степи – появилась военная база. По словам начальника информационно-аналитического центра Национального космического центра Украины Сергея Янчевского, еще в 2018 году там были развалившиеся коровники.

“Это база хранения на случай войны. Например, когда проводится мобилизация, то людей надо чем-то вооружать, и это вооружение хранится именно в таком месте. Это сотни артиллерийских систем, бронированная техника и т.п.”, – говорит Янчевский.

Так, согласно снимкам из космоса, недавно в Керчи появились новые радиолокационные станции и по меньшей мере восемь ракетных комплексов С-400, а на окраине Евпатории была построена огромная радиоантенна диаметром около 30 метров.

По информации издания, недалеко от Севастополя русская армия построила радиотехническую станцию ​​с десятком спутниковых антенн-“тарелок”.

Специалисты утверждают, что с начала оккупации полуострова Россия нарастила военный потенциал в Крыму более чем вдвое.